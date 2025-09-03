أذهل رجال الشرطة بكيفية هروبه... حادثة مضحكة بطلها ابن الـ5 سنوات! (فيديو)

تسلل طفل في الخامسة من عمره من منزله من دون أن يلاحظ والداه الأمر، ليتناول فطوره في أحد المطاعم في فلوريدا.



وفي التفاصيل، تلقّت إدارة شرطة جاكسونفيل اتصالاً يفيد بتواجد الطفل، ويليام، في مطعم للوجبات السريعة بمفرده.



ونشرت الشرطة مقطع فيديو طريف حيث تم من خلاله توثيق عملية إعادة الطفل إلى والديه.



وشوهد ويليام وهو يتبادل الحديث مع أحد المسؤولين في المطعم أثناء تناوله وجبته.



وبينما كان الضابطان يصطحبانه إلى سيارة الدورية، سألهما الصبي ببراءة: "هل ستدخلونني السجن؟"، فضحكا وطمأناه بأن ذلك لن يحصل.



والتقت الأسرة بالضابطين في المطعم نفسه بعد أسابيع عدة، لتشكرهما على إعادة ويليام إلى المنزل.