الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"بالغة الأهمية"... العثور على براءات اختراع لألفريد نوبل داخل منزل زوجين سويديين

منوعات
2025-09-03 | 15:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;بالغة الأهمية&quot;... العثور على براءات اختراع لألفريد نوبل داخل منزل زوجين سويديين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"بالغة الأهمية"... العثور على براءات اختراع لألفريد نوبل داخل منزل زوجين سويديين

أفادت مؤسسة نوبل بأنه عُثر هذا الصيف على حوالى عشر براءات اختراع "بالغة الأهمية" تعود للمخترع السويدي ألفريد نوبل كانت مفقودة منذ نحو نصف قرن، في منزل عائد لزوجين في السويد.

وقد حاز ألفريد نوبل، مخترع الديناميت، مئات براءات الاختراع في بلدان مختلفة وسجّلها خلال أسفاره الكثيرة. وتتعلق هذه البراءات بشكل رئيسي بأساليب إنتاج المتفجرات القائمة على النيتروغليسرين واستخدامها.

وقالت رئيسة مؤسسة نوبل هانا ستيارنه: "تلقينا اتصالا من أحد العاملين في دار مزادات أخبرنا أن زوجين في جنوب السويد، في بليكينغ، عثرا على بعض الوثائق في منزلهما حيث يمضيان العطلات" الصيفية.

وأشارت إلى أن المؤسسة وبعدما استعادت الوثائق، عمدت إلى فحصها "وتبيّن لنا أنها بالغة الأهمية ونريد الحفاظ عليها للأجيال المقبلة".

ولم يُعرف بعد كيف وصلت هذه الوثائق إلى منزل الزوجين، لكنّها بحسب ستيارنه تقدم لمحة فريدة عن حياة الكيميائي، إذ "عندما تتصفح هذه الوثائق، تتكوّن لديك فكرة عن طبيعة الحياة قبل 150 عاما"، وكيف سافر ألفريد نوبل وعمل في مختلف أنحاء أوروبا.

وأوضح أمين متحف نوبل أولف لارسون أن هذه المجموعة تضم قطعا نادرة، بينها براءة اختراع مهمة صادرة عام 1865.

وقال "تعود هذه البراءة إلى بداية مسيرة ألفريد نوبل كمخترع. إنها براءة اختراع من مرحلة حاسمة عندما اخترع صاعق التفجير وكان يتقدم نحو تطوير الديناميت".

وتُمنح جوائز نوبل منذ عام 1901 تقديرا للأفراد الذين عملوا "لصالح البشرية"، وفقا لإرادة مبتكرها.

وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

منوعات

العثور

براءات

نوبل

اختراع

بالغة الأهمية

المخترع السويدي

ألفريد نوبل

مفقودة

منزل

زوجين

السويد.

LBCI التالي
مشهد يخيف المارة... محاولة اعتقال ومطاردة جنونية في شمال لندن (فيديو)
اكتشاف مرعب في لاس فيغاس... العثور على أكوام من بقايا جثث بشرية محروقة والتحقيقات جارية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-08-13

العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-06

العثور على جثة شاب قضى بطلق ناري داخل منزل شقيقه في عكار العتيقة

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-30

العثور على جثة مسنة داخل منزلها في حي البياض - النبطية

LBCI
أخبار دولية
2025-06-09

ترامب في كامب ديفيد برفقة كبار المسؤولين لمناقشة مواضيع بالغة الأهمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:30

أذهل رجال الشرطة بكيفية هروبه... حادثة مضحكة بطلها ابن الـ5 سنوات! (فيديو)

LBCI
منوعات
08:15

بعد العثور على كائن غريب في حديقة منزله... غرامة مالية باهظة بانتظار هذا الرجل (صور)

LBCI
منوعات
06:00

مشهد يخيف المارة... محاولة اعتقال ومطاردة جنونية في شمال لندن (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-09-01

اكتشاف مرعب في لاس فيغاس... العثور على أكوام من بقايا جثث بشرية محروقة والتحقيقات جارية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:25

جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج

LBCI
آخر الأخبار
08:55

وزير الدفاع الأميركي لفوكس نيوز: قرار تغيير النظام في فنزويلا يعود للرئيس ترامب ونحن مستعدون بكل قوتنا

LBCI
فنّ
2025-07-24

تطورات صادمة في قضية وفاة ماثيو بيري... الطبيب الرئيسي يقرّ رسميا بالذنب!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:45

12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...

LBCI
أخبار دولية
13:54

ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال

LBCI
أخبار دولية
13:16

نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

كيف تقيّم اليونيفيل الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بالأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:19

توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
09:32

أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:22

نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
اقتصاد
08:25

جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

LBCI
أمن وقضاء
06:16

حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم

LBCI
أخبار لبنان
04:11

بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية

LBCI
أخبار لبنان
09:06

أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:24

جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More