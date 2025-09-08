في رواندا... ذكور الغوريلا تقتل صغارها

بحضور عدد من النجوم العالميين، أقيم احتفالا بتسمية أربعين صغيرا من غوريلا الجبال في متنزه البراكين الوطني في رواندا الذي تواجه فيه هذه الحيوانات تهديدا نتيجة الاكتظاظ في موائلها، ما يدفع الذكور المسيطرة لقتل الصغار في كثير من الأحيان.



فالممثلة الهوليوودية ميشيل يو وبعض نجوم كرة القدم كالفرنسي بكاري سانيا والأرجنتيني خافيير باستوري اجتمعوا في الموقع في مطلع أيلول لتسمية "صغارهم" من الغوريلا على أنغام فرق الموسيقى العسكرية بين التلال الخضراء.



وقال المخرج الأميركي مايكل باي إنه أطلق على صغيره اسم "أوموراج"، أي "التراث" باللهجة الكينيارواندية و"سيجعله نجما سينمائيا".



وخلف هذا الاحتفال تكمن حقيقة مؤلمة، تتمثل في أن نصف صغار الغوريلا هذه قد لا تصل إلى سن البلوغ، وفقًا للخبراء، بسبب النزاعات العنيفة بين المجموعات العائلية.



وتعاود الغوريلا الجبلية الظهور بكثافة في جبال فيرونغا، وهي غابة جبلية شاسعة مقسمة بين متنزه فولكانوز الوطني في رواندا، ومتنزه مغاهينغا الوطني في أوغندا، ومتنزه فيرونغا الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.



وأثمرت جهود الحفظ المكثفة التي شملت مكافحة الصيد الجائر وتوعية المجتمعات المحلية وتوفير الرعاية البيطرية، زيادة في أعداد هذه الحيوانات إلى أكثر من ألف، مقابل 242 عام 1981، وفقًا لدراسة أجرتها الخبيرة الشهيرة في مجال الحفاظ على الرئيسيات ديان فوسي.



وكالة فرانس برس