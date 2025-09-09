أسلوب العناق يكشف الكثير عن شخصيتك... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!

كشفت دراسة جديدة أن طريقة العناق تكشف جوانب عديدة من شخصيات الأفراد.

واستخدم الخبراء في هذه الدراسة تقنية تحليل فيديو بالذكاء الاصطناعي لدراسة حالات العناق بين الأصدقاء والشركاء العاطفيين، وطلبوا من المشاركين السير نحو بعضهم البعض بشكل متكرر والعناق، بالإضافة إلى الإجابة على استبيانات حول شخصياتهم.

وكشف التحليل أن الشركاء العاطفيين عانقوا بعضهم البعض لفترة أطول بكثير من الأصدقاء، حيث عانق العشاق بعضهم البعض لمدة 7.02 ثانية في المتوسط، والأصدقاء لمدة 2.88 ثانية فقط.

وكتب البروفيسور سيباستيان أوكلينبورغ، من كلية الطب MSH في هامبورغ، في مجلة سايكولوجي توداي: "الأشخاص الذين أظهروا درجة عالية من العصابية، وهي سمة شخصية تتميز بصعوبة التعامل مع المشاعر السلبية، فضلوا مسافة أكبر أثناء العناق، وبالتالي عناقًا أقل شدة".

وأضاف: "على النقيض من ذلك، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بالضمير الحي، وهي سمة شخصية تتميز بالمسؤولية والحذر ، فضلوا المسافات الأقصر من شريكهم في العناق، وبالتالي العناق الوثيق".

ووجد الخبراء أن العناق الأطول، الذي يتراوح بين خمس وعشر ثوانٍ، كان أكثر متعة من العناق القصير جدًا الذي لا يدوم سوى ثانية واحدة، في حين أن اختلاف الطول لم يؤثر بشكل كبير على أسلوب العناق.

المصدر