النبتات الغازية والبكتيريا تهدد نهر الفرات في العراق
منوعات
2025-09-10 | 06:00
النبتات الغازية والبكتيريا تهدد نهر الفرات في العراق
تراجع مستوى نهر الفرات في الأسابيع الأخيرة إلى "أدنى مستوياته" حسبما قالت السلطات العراقية وخبير لوكالة فرانس برس، في وقت يعاني العراق جفافا يلحق به أسوأ أزمة شح مياه في تاريخه الحديث.
وتباطأ تدفق الفرات بشكل كبير في جنوب العراق خصوصا، ما قد يؤدي إلى تفاقم تلوث المياه وتمدّد الطحالب ونبتات أخرى تهدد بانسداد المجاري المائية.
ومنذ سنوات، يعاني العراق جفافا شديدا وارتفاعا بدرجات الحرارة وتراجعا في معدل المتساقطات.
وقال الأستاذ في جامعة الكوفة حسن الخطيب لوكالة فرانس برس "يسجل نهر الفرات خلال الأسابيع الأخيرة أدنى مستوياته منذ عقود، وتراجع جريانه إلى حد كبير خصوصا في المنطقة الجنوبية".
ورأى أن ذلك "يفاقم أزمة التلوث ويربك النظام الحيوي المائي في النهر، من خلال اتساع وكثافة انتشار الطحالب، التي من شأنها أن تؤثر على الحياة داخل النهر، فضلا عن بروز تأثير أكبر لنبات زهرة النيل".
وتقول السلطات إن ذلك يُرغمها على إطلاق كميات مياه من السدود تكون أكبر من تلك التي يتلقاها البلد.
وأشار الخطيب إلى أن إطلاق المياه من الاحتياطيات القديمة لتغذية النهر أدى إلى انتشار الطحالب التي تمتص الأكسجين من الماء وتعرض الحياة المائية للخطر.
وحذرت وزارة البيئة العراقية الأحد من أن انخفاض منسوب الفرات في محافظة كربلاء قد يُفاقم التلوث البكتيري.
منوعات
الغازية
والبكتيريا
الفرات
العراق
أسلوب العناق يكشف الكثير عن شخصيتك... دراسة جديدة وهذه تفاصيلها!
السابق
