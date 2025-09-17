الأخبار
"ذهبت لقص شعري ولم أتوقع ما حصل بعدها"... زيارة لدى حلّاقه أنقذت حياته وهذه التفاصيل

منوعات
2025-09-17 | 04:52
مشاهدات عالية
"ذهبت لقص شعري ولم أتوقع ما حصل بعدها"... زيارة لدى حلّاقه أنقذت حياته وهذه التفاصيل

وجّه مراهق بريطاني الشكر لحلاقه بعد أن لاحظ الأخير كتلة غير طبيعية في رقبته، ليتبيّن لاحقًا أنها سرطان نادر لم يُكتشف بعد.

وفي التفاصيل، كان أوين نورغروف، البالغ من العمر 17 عامًا من لادلو في منطقة شروبشاير، قد قصد صالون الحلاق التركي فِيرات دافوتوغلو لتجديد مظهره بعد يوم عمل طويل كمساعد زراعي.

وأثناء الحلاقة، لاحظ الحلاق وجود ورم غريب في مؤخرة رقبة أوين، فنصحه قائلاً: "يجب أن تُفحص هذه الكتلة عند الطبيب"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبالفعل، توجه أوين إلى طبيبه الذي أحاله بسرعة إلى اختصاصي. وبعد سلسلة من الفحوصات، صُدم أوين بتشخيص إصابته بـ لمفوما هودجكين، وهو نوع نادر من السرطان يصيب الجهاز اللمفاوي.

وانقلبت حياة أوين وعائلته رأسًا على عقب منذ التشخيص في كانون الثاني من العام الماضي، وبدأ بعدها جولات مكثفة من العلاج الكيميائي.

واليوم، وبعد أكثر من عام ونصف على التشخيص، أصبح أوين في حالة شفاء (remission)، وعاد إلى صالون الحلاق ليحصل على أول قصة شعر له منذ تلقيه النصيحة التي أنقذت حياته.

وقال أوين متذكّرًا: "ذهبت إلى الحلاق كعادتي كل بضعة أسابيع. وفجأة، توقف فيرات وقال لي: هل لاحظت هذه الكتلة على رقبتك؟ من الأفضل أن يفحصها طبيب."

وأضاف: "أنا ممتن جدًا لأنه لاحظ الورم. لم يكن عليه ذلك، ولو لم يلفت انتباهي، لربما تطور الأمر إلى ما هو أخطر."

