بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
منوعات
2025-09-17 | 05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
بعد أن أثارت الفيديوهات الصادمة التي تظهر كائنا يشبه المخلوقات الفضائية يخرج من نيزك صغير، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الحقيقة.
وكان الرجل الذي يدعى "كين" والمقيم في بنما، قد نشر مقاطع فيديو على السوشيال ميديا يدّعي فيها أنه عثر على صخرة فضائية فضية اللون بدأت بإفراز كائن صغير سرعان ما تحوّل إلى كتلة ضخمة دهنية ذات مجسّات متحركة.
وبحسب الفيديوهات، كانت المجسّات السوداء تخرج من الشقوق وتحيط بالصخرة بسرعة، ويُقال إنها تتفاعل مع الضوء، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ورغم أن العديد من المتابعين صدّقوا رواية كين، الا أن الباحث في شؤون الأجسام الطائرة المجهولة والمخرج السينمائي مارك كريستوفر لي تدخل ليفند القصة، مؤكداً أنها "خدعة هوليوودية يمكن تنفيذها بسهولة".
وقال لي في حديثه إلى الديلي ميل بعد تحليله للفيديوهات المنشورة على تيك توك: "انطباعي الأول أن ما نشاهده يشبه أفلام الدرجة الثانية، باستخدام مؤثرات خاصة."
وأشار إلى أن المجسّات الظاهرة في الفيديو قد تكون مجرد دعامة مصنوعة من بولي ديميثيل سيلوكسان (PDMS)، وهو نوع من البوليمر السيليكوني.
أما بالنسبة للنيزك، فربما يكون مجرد تلاعب بالكاميرا وتعديل باستخدام تطبيقات عالية الجودة لإظهار الصخرة وكأنها تحرق أوراق الأشجار ولكنها لا تؤذي جلد الإنسان.
وأضاف لي: "ببساطة، لا وجود لكائن فضائي، بل مجرد سيليكون ومذيب يؤديان وظيفتهما."
وكشف لي أيضًا أنه تواصل مع شخص يزعم أنه صديق كين، أخبره أن كين يشعر بالخوف ولم يكن يتوقّع كل هذه الشهرة.
وقال: "أعتقد أن الخدعة خرجت عن السيطرة."
أما عن حركة المجسّات في الفيديو، فيعتقد لي أن التأثير ناتج عن استخدام مادة الهكسان، وهي مذيب شائع يمتصه السيليكون مما يجعله يتضخم، ثم ينكمش بشكل غير متساوٍ عند تبخر الهكسان، ما يخلق حركة تشبه النبض أو الزحف.
وبذلك يمكن جعل المجسّات تبدو وكأنها "تتنفس" أو "تزحف" فوق الطاولة.
***إقرأ أيضا:
عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)
منوعات
انتشار
فيديوهات
"الكائن
الفضائي"
المرعب...
إليكم
الحقيقة
كشفها
الخبراء
