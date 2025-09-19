الأخبار
"عاش وحيدا بعد رحيل صديقه".... وفاة الفيل الأكثر وحدة في العالم وهذه قصته المحزنة

منوعات
2025-09-19 | 08:49
"عاش وحيدا بعد رحيل صديقه".... وفاة الفيل الأكثر وحدة في العالم وهذه قصته المحزنة

توفي الفيل "شانكار"، وهو الفيل الإفريقي الوحيد في حديقة حيوانات نيودلهي بالهند، بعد أن أمضى سنوات طويلة في عزلة شبه تامة، وفق ما أفادت به إدارة الحديقة.

وبحسب المسؤولين، فقد رفض شانكار تناول الطعام يوم الأربعاء، قبل أن ينهار بعد ساعات قليلة، حيث لم يُعرف سبب الوفاة بعد، إلا أن مدير الحديقة أعلن فتح تحقيق رسمي في الحادثة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويُذكر أن الفيل، البالغ من العمر 29 عامًا، كان قد نُقل إلى الهند عام 1998 كهدية دبلوماسية من زيمبابوي إلى الرئيس الهندي الراحل شانكار ديال شارما، برفقة فيل آخر. لكن بعد وفاة رفيقه في عام 2001، عاش شانكار وحيدًا.

وقال موظف سابق في الحديقة لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن شانكار جُرّب إبقاؤه موقتًا مع أفيال آسيوية، لكن التفاعل بينهما كان عدائيًا، ما أدى إلى عزله بشكل دائم. وأضاف أن "شانكار كان فيلًا لعوبًا، لكن سلوكه تغير بعد وفاة الفيل الإفريقي الآخر، ولم يتقبل أي فيل جديد، ولم يتقبله أحد".

وفي عام 2012، تم نقله إلى حظيرة جديدة، مما زاد من عزلته، على الرغم من وجود حظر فيدرالي يمنع إبقاء الأفيال بمفردها لأكثر من ستة أشهر.

وبقي في العزلة حتى وفاته، رغم حملات طويلة من قبل نشطاء طالبوا بنقله إلى محمية طبيعية وإعادة تأهيله في بيئة أكثر ملاءمة.

