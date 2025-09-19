الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل قبر كليوباترا غارق تحت الماء؟... العثور على خيط يقود إلى "القبر الملكي المفقود" وهذا ما كشفه العلماء

منوعات
2025-09-19 | 11:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل قبر كليوباترا غارق تحت الماء؟... العثور على خيط يقود إلى &quot;القبر الملكي المفقود&quot; وهذا ما كشفه العلماء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هل قبر كليوباترا غارق تحت الماء؟... العثور على خيط يقود إلى "القبر الملكي المفقود" وهذا ما كشفه العلماء

تُعد الملكة كليوباترا من أكثر النساء تأثيرًا وسحرًا في التاريخ، ويبدو أن الباحثين باتوا أقرب من أي وقت مضى لاكتشاف مكان قبرها المفقود – والذي قد يكون غارقًا تحت الماء.

فقد أعلن فريق من المستكشفين عن العثور على ميناء غارق في أعماق البحر المتوسط، على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات من ساحل الإسكندرية، المدينة التاريخية. ويقع هذا الميناء المغمور على عمق نحو 12 مترًا، ويُعتقد أنه قد يقود إلى بقايا العاشقين الشهيرين: كليوباترا ومارك أنطوني، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكليوباترا، التي حكمت مصر بين عامي 51 و30 قبل الميلاد، اشتهرت بجمالها وتأثيرها الكبير على القادة الرومان، وارتبط اسمها بعلاقات رومانسية مع يوليوس قيصر ومارك أنطوني، اللذين لعبا دورًا سياسيًا بارزًا في ذلك الزمن.

وبحسب الروايات التاريخية، أنهت كليوباترا ومارك أنطوني حياتهما بالانتحار ودُفنا معًا، لكن مكان دفنهما لا يزال لغزًا منذ أكثر من ألفي عام.

والميناء الذي تم اكتشافه مؤخرًا كان متصلًا بمدينة "تابوزيريس ماجنا"، وهي مدينة قديمة تضم معبدًا مخصصًا للإله أوزيريس، إله الموت في الميثولوجيا المصرية. وتُعرف المدينة باسم "القبر العظيم لأوزيريس"، وتقع على بُعد حوالي 30 كيلومترًا من الإسكندرية.

واكتشفت المستكشفة كاثلين مارتينيز، التي كرّست سنوات طويلة للبحث عن قبر كليوباترا، الميناء الغارق خلال جولات غطس أجرتها بمشاركة مكتشف سفينة التايتانيك، بوب بالارد.

ويعتقد الباحثون أن هذا الميناء، بما يحتويه من أعمدة وأرضيات مصقولة وجرار خزفية (أمفورات)، يُعد دليلًا محتملًا على وجود أنشطة بشرية قديمة في الموقع، وقد يقود إلى موقع القبر الملكي المنتظر.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية الخبر عبر صفحتها على فيسبوك، واصفةً الموقع بـ"دليل على نشاط بحري قديم".

وقالت مارتينيز في تصريح لمجلة ناشيونال جيوغرافيك: "بعد 2000 عام، لم يسبق لأحد أن دخل هذا الموقع. نحن أول من يفعل ذلك". وأكدت أن العثور على القبر بات "مسألة وقت لا أكثر"، بعد هذا الاكتشاف الجديد الذي قد يشكل نقطة تحول في البحث عن إحدى أهم مقابر التاريخ القديم.

منوعات

كليوباترا

الماء؟...

العثور

"القبر

الملكي

المفقود"

العلماء

LBCI التالي
مولّدة بالذكاء الاصطناعي... وزيرة افتراضية تلقي كلمة أمام البرلمان في ألبانيا (فيديو)
تمثّل عتبة في تاريخ الفن... الكشف عن لوحة استثنائية جديدة لبيكاسو في باريس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-08-16

"أكثر الأعوام حرًّا على الإطلاق"... هذا ما كشفه العلماء في بريطانيا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-06-23

"بإمكانها شرح كيفية نشأة الحياة على الأرض"... العثور على "مدينة مفقودة" قديمة في قاع المحيط الأطلسي

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-19

"الوكالة الوطنية”: العثور على جثة امرأة تحت جسر يسوع الملك

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-14

وسائل إعلام إسرائيلية: العثور على الجندي المفقود بعد محاولة أسره

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:27

بعد زيارته الشاطئ شعر بشيء يتحرك داخل رأسه... ما استُخرج من أذن هذا الطفل صادم: إنه حيّ! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:17

طلب يدها للزواج وبعد ساعات كادت أن تتعرض لبتر إصبعها... ما حصل معها بسبب خاتم الخطوبة لا يصدق!

LBCI
منوعات
08:49

"عاش وحيدا بعد رحيل صديقه".... وفاة الفيل الأكثر وحدة في العالم وهذه قصته المحزنة

LBCI
منوعات
08:03

مولّدة بالذكاء الاصطناعي... وزيرة افتراضية تلقي كلمة أمام البرلمان في ألبانيا (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-09-18

أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
2025-09-11

تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-07

طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة

LBCI
آخر الأخبار
15:25

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم قائد مجمع سيناء التابع لحزب الله في جنوب لبنان واغتلنا عنصرا في قوة الرضوان في منطقة تبنين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مطالب المتقاعدبن العسكريين بين الأحقية والقدرة المالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من بوداي الى شاتيلا... تجار الموت في مرمى مخابرات الجيش

LBCI
أخبار دولية
13:29

وزير الخارجية السوري يلتقي روبيو في واشنطن في مسعى لرفع عقوبات قيصر عن بلاده... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

شهية إسرائيل لا تتوقف والعلاقات مع الخليج في خطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:45

قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة

LBCI
أخبار لبنان
10:44

مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:58

عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
11:02

"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا

LBCI
خبر عاجل
11:09

الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا

LBCI
اقتصاد
02:21

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
10:22

الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم

LBCI
خبر عاجل
08:00

وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 19-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
04:08

المدير العام لرئاسة الجمهورية أقسم اليمين: تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More