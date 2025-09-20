الأخبار
تخلّص من زوجته وأطفاله الثلاثة ثم أنهى حياته بطريقة مروعة... واقعة مأساوية تهزّ الشارع المصري

منوعات
2025-09-20 | 12:05
مشاهدات عالية
تخلّص من زوجته وأطفاله الثلاثة ثم أنهى حياته بطريقة مروعة... واقعة مأساوية تهزّ الشارع المصري

شهدت محافظة الدقهلية في مصر جريمة مروعة هزّت الرأي العام، بعدما أقدم أب على خنق أطفاله الثلاثة وطعن زوجته عدة مرات، قبل أن يضع حداً لحياته بطريقة مأساوية.

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة في مدينة نبروة، حيث اكتشفت قوات الأمن أن الأب، وهو سائق شاحنة، أقدم على قتل أولاده الثلاثة داخل منزله مستخدماً الخنق، فيما أصاب زوجته بعشر طعنات خطيرة بسكين. وعلى الفور، نُقلت الزوجة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج، ولا تزال قيد المتابعة الطبية.

وبحسب التحريات الأولية، فرّ الجاني مباشرة بعد ارتكاب جريمته متوجهاً إلى مدينة طلخا، حيث نشر كلمات وداع لأولاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ألقى بنفسه أمام قطار، منهياً حياته بشكل مأساوي.

القضية ما زالت محل تحقيق من قبل النيابة العامة، التي أمرت بتشريح جثامين الأطفال للوقوف على التفاصيل الدقيقة لملابسات الجريمة ودوافعها، وسط صدمة وحزن عارمين في الشارع المصري.

 
 

آخر الأخبار

منوعات

جريمة

قتل

أب

أطفال

خنق

طعن

زوجة

مصر

الشارع المصري

العالم العربي

انتحار

وداع.

خلاف على الطريق ينتهي بكارثة مروعة في إسطنبول (فيديو)
هل قبر كليوباترا غارق تحت الماء؟... العثور على خيط يقود إلى "القبر الملكي المفقود" وهذا ما كشفه العلماء
LBCI
أمن وقضاء
2025-07-24

رجل ثمانيني وزوجته ضحيتا جريمة مروعة في المعاملتين ومشاهد خاصة للـLBCI من داخل مسرح الجريمة

LBCI
منوعات
2025-08-08

قصة صادمة... عملية ولادة قيصرية تنتهي بطريقة مأساوية والضحية طفلة رضيعة!

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-29

ترامب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات

LBCI
منوعات
2025-08-29

عن طريق الفيتامينات... هكذا حاول طبيب التخلص من زوجته!

LBCI
منوعات
13:46

رفضت الارتباط به فانتقم منها... هذا ما فعله رجل بمؤثرة قاصر!

LBCI
منوعات
06:56

خلاف على الطريق ينتهي بكارثة مروعة في إسطنبول (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-09-19

هل قبر كليوباترا غارق تحت الماء؟... العثور على خيط يقود إلى "القبر الملكي المفقود" وهذا ما كشفه العلماء

LBCI
منوعات
2025-09-19

بعد زيارته الشاطئ شعر بشيء يتحرك داخل رأسه... ما استُخرج من أذن هذا الطفل صادم: إنه حيّ! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-13

بن غفير عن أسباب عدم انسحابه من الحكومة رغم الخلاف مع رئيس الوزراء: لا أريد إسقاط الحكومة من أجل جلب اليسار

LBCI
فنّ
13:03

زوجة إلفيس بريسلي السابقة تكشف: "حاول التدخل في علاقتي العاطفية الجديدة مع هذا الرجل الشهير!"

LBCI
خبر عاجل
2025-06-23

مصادر عسكرية لرويترز: تفعيل نظام الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية في العراق تحسبا لهجوم محتمل

LBCI
خبر عاجل
2025-06-16

مجلس الوزراء يعين القاضي جون قزي رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

برجا كاتدرائية نوتردام في باريس يحتضنان الزوار مجددا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

من المواجهة إلى الحوار: حزب الله يفتح باب المصالحة مع السعودية

LBCI
أخبار لبنان
13:16

الراعي دشّن دير القديس شربل في منطقة فيلييه سور مارن بفرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

اتفاق شبه مكتمل بين إسرائيل وسوريا خارج إطار اتفاقات أبراهام

LBCI
أمن وقضاء
10:11

الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكرتيرته... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
أمن وقضاء
04:00

الأمن العام يسقط نادي تدليك وهمي يُمارس الفساد في البقاع الأوسط

LBCI
فنّ
10:39

بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح

LBCI
حال الطقس
02:15

كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

LBCI
خبر عاجل
03:46

مصادر للـLBCI ردًا على سؤال حول كلام الامين العام لحزب الله بخصوص السعودية: المملكة حريصة على استقرار لبنان وازدهاره وهي تتعامل معه من منطلق دولة إلى دولة

LBCI
أخبار لبنان
15:42

الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي

LBCI
خبر عاجل
03:45

معلومات للـLBCI: زيارة الامير يزيد بن محمد الفرحان تمتدّ لثلاث ايام يلتقي خلالها بالاضافة الى الرؤساء عددًا من الوزراء والنواب والسفراء وتهدف الزيارة الى المتابعة

LBCI
أخبار لبنان
03:33

مقتل سائق باص طعناً في الرابية

