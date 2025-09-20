تخلّص من زوجته وأطفاله الثلاثة ثم أنهى حياته بطريقة مروعة... واقعة مأساوية تهزّ الشارع المصري

شهدت محافظة الدقهلية في مصر جريمة مروعة هزّت الرأي العام، بعدما أقدم أب على خنق أطفاله الثلاثة وطعن زوجته عدة مرات، قبل أن يضع حداً لحياته بطريقة مأساوية.

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة في مدينة نبروة، حيث اكتشفت قوات الأمن أن الأب، وهو سائق شاحنة، أقدم على قتل أولاده الثلاثة داخل منزله مستخدماً الخنق، فيما أصاب زوجته بعشر طعنات خطيرة بسكين. وعلى الفور، نُقلت الزوجة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج، ولا تزال قيد المتابعة الطبية.

وبحسب التحريات الأولية، فرّ الجاني مباشرة بعد ارتكاب جريمته متوجهاً إلى مدينة طلخا، حيث نشر كلمات وداع لأولاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ألقى بنفسه أمام قطار، منهياً حياته بشكل مأساوي.

القضية ما زالت محل تحقيق من قبل النيابة العامة، التي أمرت بتشريح جثامين الأطفال للوقوف على التفاصيل الدقيقة لملابسات الجريمة ودوافعها، وسط صدمة وحزن عارمين في الشارع المصري.