رفضت الارتباط به فانتقم منها... هذا ما فعله رجل بمؤثرة قاصر!

أثارت قضية في باكستان موجة إدانات بعد أن أقدم رجل على قتل مؤثرة تبلغ 17 عاماً لرفضها الارتباط به.

ودفع المتهم البالغ 22 عاما ويدعى عمر حياة ببراءته أمام محكمة بإسلام آباد. وقال للقاضي محمد أفضل ماجوكا "كل الاتهامات الموجهة إليّ باطلة ولا أساس لها".

ووصفت الشرطة جريمة القتل بأنها "وحشية ونفذت بدم بارد" مشيرة إلى أن عمر حياة قتل الفتاة في حزيران لأنها رفضت الاستجابة لطلباته العديدة عبر الإنترنت.

وكان للمؤثرة سناء يوسف أكثر من مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي منها تطبيق تيك توك الذي يحظى بشعبية في باكستان، حيث كانت تشارك مقاطع فيديو لقهوتها المفضلة ومنتجات التجميل والملابس التقليدية.

وتلجأ النساء إلى هذا الفضاء الرقمي حيث يحققن دخلا من وراء جمهور كبير في بلد لا تشارك فيه سوى ربع النساء في الاقتصاد الرسمي.

وأعادت هذه الجريمة إشعال الجدل حول سلامة المرأة في باكستان، عقب نشر تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم الضحية بأنها تسببت بوفاتها.

وكالة فرانس برس