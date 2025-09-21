في مشهد صادم... رجل آلي يفتتح اليوبيل الفضي للموركس دور وهذا ما قاله (فيديو)

في مشهد لافت، وللمرة الأولى قام رجل آلي بتقديم الدقائق الأولى من حفل الموركس دور بدورته الـ25 الذي أقيم في كازينو لبنان وعرض مباشرة عبر شاشة الـLBCI.



وقال الرجل الآلي: "أنا Robot مبرمج حتى يقدم الليلة 25 سنة مرقت وحملت معها لحظات ذهبية ما بتنتسى".







