فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل

2025-09-24 | 09:30
تبيّن مؤخرًا أن أندرو كابوت، زوج كريستين كابوت، المسؤولة التنفيذية التي أُقيلت من شركة Astronomer بعد انتشار فيديو حميمي لها مع مديرها المتزوج، كان أيضًا في الحفل الشهير لفرقة Coldplay، برفقة حبيبته الجديدة.

وكان أندرو، المتزوج من كريستين منذ عامين، قد خرج عن صمته سابقًا مؤكدًا أنهما كانا منفصلين قبل الحادثة. والآن، كشف مصدر مقرّب أن أندرو لم يكن فقط منفصلا عن زوجته، بل كان قد بدأ علاقة جديدة ورافق شريكته إلى الحفل نفسه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكان الفيديو الذي التُقط خلال الحفل وأظهر كريستين تعانق مديرها بايرون على طريقة "قبلة الكاميرا" قد أثار ضجة واسعة وأدى إلى استقالة الطرفين من مناصبهما بعد وضعهما في إجازة إجبارية.

وأكد المصدر أن كريستين لم تكن تخفي شيئًا، لكنها تعترف بأن تصرفها لم يكن مناسبًا كرئيسة قسم الموارد البشرية. وأوضح: "لم تكن خيانة أو علاقة سرية. صحيح أن العناق لم يكن لائقًا، لكنها لم ترتكب شيئًا أكثر من ذلك".

وتفاجأ زوجها السابق أندرو عندما وجد الصحافة أمام منزله البالغ قيمته 2.2 مليون دولار في نيو هامبشاير، ليؤكد لمجلة People أنهما كانا قد انفصلا وديًا قبل أسابيع من الحفل، وأن إجراءات الطلاق كانت قد بدأت بالفعل.

من جانبها، زوجة المدير بايرون، ميغان كيريغان، غادرت منزلهما بعد أيام فقط من الفضيحة، وأزالت اسمه من حسابها على فيسبوك، قبل أن تغلق الحساب نهائيًا.


