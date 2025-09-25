كارلا بروني تثير الجدل... نزعت ميكروفون الصحافة دفاعاً عن زوجها ساركوزي (فيديو)

أثار مشهد غير متوقّع جدلًا في فرنسا بعدما أقدمت كارلا بروني، السيدة الفرنسية الأولى السابقة، على نزع ميكروفون أحد المراسلين ورميه أرضًا، عقب صدور حكم قضائي يقضي بسجن زوجها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي على خلفية علاقاته بليبيا.

وظهرت بروني، البالغة من العمر 57 عامًا، إلى جانب ساركوزي (70 عامًا) أثناء إلقائه كلمة بعد الحكم، حيث قال: "إذا كانوا يريدونني أن أنام في السجن، فسأنام هناك، لكن ورأسي مرفوع."

وبعد خروجهما متوجّهين إلى السيارة التي أقلّتهما نحو مقر إقامتهما في الدائرة السادسة عشرة الراقية في باريس، التقطت عدسات الكاميرا لحظة انتزاع بروني الغطاء الأحمر عن ميكروفون موقع Mediapart الاستقصائي ورميه أرضًا.

وتعود جذور القضية إلى تحقيق قضائي فُتح عام 2013 بعدما نشر الموقع وثيقة منسوبة إلى الاستخبارات الليبية، مؤرّخة في كانون الأول 2006، تشير إلى صفقة مزعومة مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل الحملة الرئاسية لساركوزي.