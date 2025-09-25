اعتدى على معلّمه ومزّق قميصه داخل المدرسة... هذا ما حدث مع طالب عربي!

اتخذت وزارة التربية والتعليم في مصر قرارًا صارمًا بحق طالب في محافظة القليوبية، بعد تورطه في حادثة اعتداء على أحد معلميه وتمزيق قميصه أمام زملائه داخل المدرسة، في واقعة أثارت جدلاً واسعًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وبحسب بيان المديرية التعليمية بالمحافظة، فإن الطالب الذي يدرس في مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة، دخل في مشادة كلامية مع معلمه خلال الحصة الثالثة، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء مباشر وتمزيق لملابس المعلم في ساحة المدرسة، الأمر الذي تسبب في فوضى بين الطلاب.

ولم تقف الحادثة عند هذا الحد، إذ تدخلت أسرة الطالب وهاجمت مديرة المدرسة ووكيلها، ما دفع الوزارة إلى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بالاعتداء والاقتحام والسب.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مصطفى عبده، أن لجنة من الإدارة التعليمية تولت التحقيق الفوري، مشددًا على أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي تجاوز يسيء إلى مكانة المعلم أو يعطل سير العملية التعليمية.

وانتهت التحقيقات إلى إصدار قرار بفصل الطالب لمدة عام دراسي كامل، مع استمرار متابعة التحقيقات القضائية المتعلقة باعتداء أسرته على إدارة المدرسة.