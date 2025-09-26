الملكة رانيا تعايد ابنتيها ممازحةً في عيد ميلادهما: "حفيداتي ينافسونكم بالغلاوة" (صورة)

هنّأت الملكة رانيا العبدالله ابنتيها الأميرة إيمان والأميرة سلمى بمناسبة عيد ميلادهما، من خلال منشور مميز شاركته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وكتبت الملكة مازحة في تعليقها: "عيد ميلاد سعيد لأغلى بنتين في حياتي (مع أنه بصراحة، حفيداتي عم ينافسوكم بالغلاوة!).

ويُذكر أن الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أصبحت مؤخرًا جدة لطفلتين؛ هما ابنة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وابنة الأميرة إيمان.