في لحظة مرعبة... فيل هائج ينقضّ على زورقين سياحيين: "لو أبقاها تحت الماء لثوانٍ إضافية لكانت غرقت" (فيديو)
منوعات
2025-09-29 | 11:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شهد دلتا أوكافانغو في بوتسوانا مشهداً مرعباً حين نجا زوجان بريطانيان وآخران أميركيان بأعجوبة من موت محقق، بعدما انقض فيل هائج على زوارقهم وقلبها رأساً على عقب، قبل أن يهاجم إحدى السيدات بخرطومه، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكان السياح الأربعة يتنقلون في المياه الضحلة على طريقة "الغوندولا" يوم السبت، حينما اقترب المرشدون أكثر من اللازم من فيلة أنثى وصغيريها، الأمر الذي دفع ذكر القطيع إلى شن هجوم عنيف عبر المياه والقصب.
ويُظهر الفيديو الموثّق المرشدين وهم يحاولون التراجع بسرعة، لكن الفيل الغاضب لحق بهم وقلب زورقين مستخدماً خرطومه وأنيابه، ما أدى إلى سقوط السياح في المياه المليئة بالتماسيح. وقد بدا المرشدون وكأنهم تخلّوا عن الركاب وفرّوا نحو الضفة الآمنة.
ورغم أن الفيل بدا في البداية وكأنه ابتعد، إلا أنه عاد ليهاجم إحدى السائحات، موجهاً ضربة قوية لها بخرطومه أطاحت بها تحت الماء. ويُعتقد أنها نجت فقط لأن الفيل فقد أثرها تحت المياه العكرة وتوقف عن محاولة الإجهاز عليها بعد نحو عشر ثوانٍ.
وتمكنت المرأة من النهوض لالتقاط أنفاسها، فيما أسرع زوجها إليها وأمسك بيدها ليساعدها على بلوغ الضفة بأمان.
وعلّق أحد حراس الحياة البرية السابقين في جنوب أفريقيا على المشهد قائلاً: "لقد حالفهم الحظ بشكل لا يصدق، فكان من الممكن أن يُقتل الأربعة جميعاً. المرأة خصوصاً نجت بأعجوبة، إذ لو غرز الفيل أنيابه بها أو أبقاها تحت الماء لثوانٍ إضافية لكانت غرقت لا محالة".
