نور ساطع في سماء لندن... امرأة تُصاب بالذهول بعد رؤية هذا الحدث المفاجئ (صورة)
منوعات
2025-09-29 | 12:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نور ساطع في سماء لندن... امرأة تُصاب بالذهول بعد رؤية هذا الحدث المفاجئ (صورة)
التقطت سارة سابهروال، البالغة من العمر 32 عامًا، ما بدا وكأنه كرة نارية بكاميرا هاتفها صباح السبت الماضي، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، كانت سارة متوجهة إلى العمل عندما لمحت ضوءًا ساطعًا في السماء، حيث كان من الممكن رؤية الجسم المشتعل عند حوالي الساعة السابعة صباحًا فوق كرويدون في لندن.
وقالت سارة: "بدا الأمر وكأنه كرة نارية تسقط. ظننت في البداية أنه قد يكون منطاد هواء ساخن، ولكنه قد يكون كويكبًا أو كرة نارية".
