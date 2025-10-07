"هرمونات الحمل كانت تغذي الورم وهذا ما حصل معي"... أم تحوّل صدمة سرطان الثدي إلى رسالة حياة

حذّرت كيرستي برانت، وهي أمّ لثلاثة أطفال من لانكشير في بريطانيا، النساء من تجاهل التغيّرات الصغيرة في أجسامهنّ، بعدما أهملت وجود كتلة في صدرها وظنّتها نتيجة تغيّرات هرمونية مرتبطة بالحمل.وقالت برانت (41 عامًا) من مدينة غريت هاروود: "كنت قد توقفت لتوي عن إرضاع طفلي الثاني عندما شعرت بوجود كتلة. ظننتُ أنها قناة حليبية مسدودة أو مجرد تغيّر هرموني، لأنني كنت حاملًا. استغرق الأمر نحو 8 أسابيع قبل أن أقرر فحصها."لكن الصدمة كانت كبيرة حين تمّ إبلاغها سريعًا بأنها مصابة بسرطان الثدي، حيث كانت في الشهر السادس من حملها.وأوضحت كيرستي، التي تعمل اختصاصية صحة نفسية في هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "تمّ تشخيص إصابتي بسرطان الثدي الإيجابي لهرمون الإستروجين، ما يعني أن هرمونات الحمل كانت تغذي الورم. وكان عليّ بدء العلاج الكيميائي فورًا."وبالفعل، بدأت جلسات العلاج الكيميائي وأنجبت طفلها "فينيكس" في الأسبوع الـ36 من الحمل. لكنها لم تتمكن من إجراء فحوص تصوير أثناء الحمل، ما جعل تحديد مرحلة السرطان صعبًا. ومع ذلك، لوحظ تقلص حجم الكتلة، ما أعطاها أملًا بأن العلاج يعمل.وبعد الخضوع لعملية استئصال الكتلة وجراحة لإزالة 25 عقدة ليمفاوية، تبيّن أن السرطان انتشر، وتمّ تصنيف حالتها على أنها في المرحلة الرابعة.وتابعت كريستي: "أخبروني أن السرطان انتشر إلى عظام القص والعمود الفقري منذ 18 شهرًا. ورغم أن السرطان غير قابل للشفاء، إلا أنه قابل للعلاج، ما يتيح لي عيش حياة شبه طبيعية طالما أستجيب للعلاج."ورغم ما تمرّ به، وصفت كيرستي حياتها بأنها "مليئة بالفرح"، ووجهت رسالة واضحة: "أرجوكن لا تتجاهلن أي تغيّر تلاحظنه، حتى لو كنتن مرضعات أو حوامل. الأفضل أن تتأكّدن بنسبة 100%."بدورها، شددت الطبيبة ميشيل مارتن، المسؤولة الطبية في هيئة الرعاية الصحية لمنطقة لانكشير، على أهمية الفحص المنتظم للثدي، قائلة: "يمكن أن يصيب سرطان الثدي النساء في أي عمر، لذلك لا تترددن في مراجعة الطبيب عند ملاحظة أي أمر غير طبيعي. لا تقلقن بشأن إضاعة وقت أحدهم، فالأفضل دائمًا أن نطمئن.".