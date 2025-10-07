الأخبار
"هرمونات الحمل كانت تغذي الورم وهذا ما حصل معي"... أم تحوّل صدمة سرطان الثدي إلى رسالة حياة
منوعات
2025-10-07 | 05:58
"هرمونات الحمل كانت تغذي الورم وهذا ما حصل معي"... أم تحوّل صدمة سرطان الثدي إلى رسالة حياة
حذّرت كيرستي برانت، وهي أمّ لثلاثة أطفال من لانكشير في بريطانيا، النساء من تجاهل التغيّرات الصغيرة في أجسامهنّ، بعدما أهملت وجود كتلة في صدرها وظنّتها نتيجة تغيّرات هرمونية مرتبطة بالحمل.
وقالت برانت (41 عامًا) من مدينة غريت هاروود: "كنت قد توقفت لتوي عن إرضاع طفلي الثاني عندما شعرت بوجود كتلة. ظننتُ أنها قناة حليبية مسدودة أو مجرد تغيّر هرموني، لأنني كنت حاملًا. استغرق الأمر نحو 8 أسابيع قبل أن أقرر فحصها."
لكن الصدمة كانت كبيرة حين تمّ إبلاغها سريعًا بأنها مصابة بسرطان الثدي، حيث كانت في الشهر السادس من حملها.
وأوضحت كيرستي، التي تعمل اختصاصية صحة نفسية في هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "تمّ تشخيص إصابتي بسرطان الثدي الإيجابي لهرمون الإستروجين، ما يعني أن هرمونات الحمل كانت تغذي الورم. وكان عليّ بدء العلاج الكيميائي فورًا."
وبالفعل، بدأت جلسات العلاج الكيميائي وأنجبت طفلها "فينيكس" في الأسبوع الـ36 من الحمل. لكنها لم تتمكن من إجراء فحوص تصوير أثناء الحمل، ما جعل تحديد مرحلة السرطان صعبًا. ومع ذلك، لوحظ تقلص حجم الكتلة، ما أعطاها أملًا بأن العلاج يعمل.
وبعد الخضوع لعملية استئصال الكتلة وجراحة لإزالة 25 عقدة ليمفاوية، تبيّن أن السرطان انتشر، وتمّ تصنيف حالتها على أنها في المرحلة الرابعة.
وتابعت كريستي: "أخبروني أن السرطان انتشر إلى عظام القص والعمود الفقري منذ 18 شهرًا. ورغم أن السرطان غير قابل للشفاء، إلا أنه قابل للعلاج، ما يتيح لي عيش حياة شبه طبيعية طالما أستجيب للعلاج."
ورغم ما تمرّ به، وصفت كيرستي حياتها بأنها "مليئة بالفرح"، ووجهت رسالة واضحة: "أرجوكن لا تتجاهلن أي تغيّر تلاحظنه، حتى لو كنتن مرضعات أو حوامل. الأفضل أن تتأكّدن بنسبة 100%."
بدورها، شددت الطبيبة ميشيل مارتن، المسؤولة الطبية في هيئة الرعاية الصحية لمنطقة لانكشير، على أهمية الفحص المنتظم للثدي، قائلة: "يمكن أن يصيب سرطان الثدي النساء في أي عمر، لذلك لا تترددن في مراجعة الطبيب عند ملاحظة أي أمر غير طبيعي. لا تقلقن بشأن إضاعة وقت أحدهم، فالأفضل دائمًا أن نطمئن.".
مقالات ذات صلة
صحة وتغذية
2025-10-02
"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي
صحة وتغذية
2025-10-02
"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي
صحة وتغذية
06:37
"احذري التغيرات الصامتة"... سرطان الثدي لا يظهر دائماً بأعراض واضحة وهذه أبرز الإشارات
صحة وتغذية
06:37
"احذري التغيرات الصامتة"... سرطان الثدي لا يظهر دائماً بأعراض واضحة وهذه أبرز الإشارات
صحة وتغذية
2025-10-06
علاقة بين تقليل الالتهاب ومحاربة التعب لدى المصابين بسرطان الثدي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-06
علاقة بين تقليل الالتهاب ومحاربة التعب لدى المصابين بسرطان الثدي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-04
الخريطة الجينية قد تساعد على التنبؤ بسرطان الثدي الغازي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-04
الخريطة الجينية قد تساعد على التنبؤ بسرطان الثدي الغازي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
اخترنا لكم
منوعات
08:38
سخرت من عارضة أزياء بعد سقوطها أرضاً... ميغان ماركل تثير الجدل خلال أسبوع الموضة في باريس!
منوعات
08:38
سخرت من عارضة أزياء بعد سقوطها أرضاً... ميغان ماركل تثير الجدل خلال أسبوع الموضة في باريس!
منوعات
2025-10-06
في مشهد غير مسبوق... عملية هروب جوية تذهل الشرطة الإسبانية والوسيلة: طائرة شراعية (فيديو)
منوعات
2025-10-06
في مشهد غير مسبوق... عملية هروب جوية تذهل الشرطة الإسبانية والوسيلة: طائرة شراعية (فيديو)
منوعات
2025-10-05
الأميرة كيت تثير الجدل... تنزل درجًا حادًا إلى الخلف وهي ترتدي الكعب العالي! (فيديو)
منوعات
2025-10-05
الأميرة كيت تثير الجدل... تنزل درجًا حادًا إلى الخلف وهي ترتدي الكعب العالي! (فيديو)
منوعات
2025-10-03
"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر
منوعات
2025-10-03
"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر
زوارنا يقرأون الآن
أخبار دولية
2025-10-03
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
أخبار دولية
2025-10-03
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
آخر الأخبار
2025-09-04
احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٧ جريحا في ١٢ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-09-04
احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٧ جريحا في ١٢ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
أخبار دولية
07:26
رسالة شكر من خادم الحرمين الشريفين إلى جنبلاط
أخبار دولية
07:26
رسالة شكر من خادم الحرمين الشريفين إلى جنبلاط
آخر الأخبار
07:25
الوكالة الوطنية: مسيرة معادية ألقت قنبلتين صوتيتين على بلدة العديسة
آخر الأخبار
07:25
الوكالة الوطنية: مسيرة معادية ألقت قنبلتين صوتيتين على بلدة العديسة
بالفيديو
أخبار لبنان
09:39
افتتاح اعمال المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي
أخبار لبنان
09:39
افتتاح اعمال المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط
أمن وقضاء
07:51
كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون
أمن وقضاء
07:51
كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون
اقتصاد
04:53
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
اقتصاد
04:53
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
أخبار لبنان
04:21
كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة
أخبار لبنان
04:21
كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
حال الطقس
02:05
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
حال الطقس
02:05
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
اقتصاد
02:23
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:23
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
06:02
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
أخبار لبنان
06:02
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
أخبار لبنان
14:59
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
أخبار لبنان
14:59
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
أمن وقضاء
13:07
العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI
أمن وقضاء
13:07
العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI
أخبار لبنان
14:30
جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
14:30
جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات
أمن وقضاء
11:41
نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
11:41
نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
