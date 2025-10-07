سخرت من عارضة أزياء بعد سقوطها أرضاً... ميغان ماركل تثير الجدل خلال أسبوع الموضة في باريس!

أثارت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، الجدل مجدداً بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تضحك بعد سقوط عارضة أزياء على منصة عرض بالنسياغا خلال أسبوع الموضة في باريس.



وشوهدت ماركل أيضاً أثناء محاولتها التحدث مع الممثلة البريطانية كريستين سكوت توماس، التي شوهدت وهي تبتعد عنها، تاركةً إياها بمفردها بشكل محرج.