كانت تنظف سيارتها ثم حلّت الكارثة... سيدة ستينية تخسر حياتها بحادث مأساوي والجاني: نافذة

منوعات
2025-10-09 | 10:41
مشاهدات عالية
كانت تنظف سيارتها ثم حلّت الكارثة... سيدة ستينية تخسر حياتها بحادث مأساوي والجاني: نافذة

لقيت امرأة فرنسية في الستينات من عمرها مصرعها أثناء تنظيف سيارتها بعد أن علقت رقبتها في نافذة السيارة الأوتوماتيكية، في حادث مأساوي وغريب من نوعه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتم العثور على برناديت ديلموت جثة داخل سيارتها الحمراء من نوع فيات 500 في قرية بيسي-سور-فلي الصغيرة بشرق فرنسا.

وفي البداية، واجه المحققون صعوبة في تحديد سبب الوفاة، ما دفع شقيقها فرانسوا إلى التصريح لوسائل الإعلام المحلية قائلًا: "كان رجال الشرطة يسألون أنفسهم: ما الذي حدث بحق الجحيم؟".

أما صديقتها بياتريس، فعلّقت قائلة: "كان الأمر غامضًا للغاية. ظننا في البداية أنها أصيبت بنوبة قلبية، أو أن شخصًا مجنونًا هاجمها لسرقة سيارتها... لم نتخيل أبدًا ما حدث فعلًا."

ووفقًا للمعلومات، حاولت برناديت إدخال جسدها عبر نافذة السيارة المفتوحة للوصول إلى فرامل اليد، إذ كانت السيارة تتحرك للخلف بسبب عدم تثبيتها.
لكن يبدو أنها بالخطأ ضغطت على زر غلق النافذة الأوتوماتيكية، فارتفعت النافذة وأغلقت على رقبتها، ما تسبب في اختناقها حتى الموت.

وأضافت صديقتها بياتريس: "كانت تحاول إيقاف السيارة التي بدأت بالتراجع. ألقَت بنفسها عبر النافذة المفتوحة للوصول إلى فرامل اليد. لكن يدها مرّت فوق زر النافذة، وحين حاولت النهوض، كانت النافذة قد أُغلِقَت على رقبتها."

وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو الاختناق، وتم استبعاد وجود أي شبهة جنائية.
 

منوعات

سيارتها

الكارثة...

ستينية

حياتها

بحادث

مأساوي

والجاني:

نافذة

