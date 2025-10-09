بعد اتهامه بمراسلة عارضة أخرى سراً... نجم ريال مدريد يعتذر علنًا لحبيبته (صورة)

قدّم نجم نادي ريال مدريد والوصيف في جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، البرازيلي فينيسيوس جونيور، اعتذارًا علنيًا إلى المقدّمة والمؤثرة فيرجينيا فونسيكا بعد انتشار أنباء عن مراسلته لعارضة أزياء أخرى أثناء ارتباطه بها عاطفيًا.

وفي رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على إنستغرام مساء الأربعاء، قال فينيسيوس (25 عاما): "أريد أن أبدأ من جديد معك دون أكاذيب، وبالكثير من الحب والمودّة والاحترام"، مضيفًا أنه يكنّ تقديرًا كبيرًا لفونسيكا التي وصفها بأنها "أمّ مثالية" يكنّ لها احترامًا بالغًا.

واعترف اللاعب بخطئه قائلًا: "لست خجولًا من الاعتراف بأنني كنتُ مهمِلًا"، في تصريح فُسّر على أنه محاولة صريحة لاستعادة علاقتِه بها.

وجاء هذا الاعتذار بعد أن نشرت العارضة المقيمة في إيطاليا داي ماغالييس رسائل قالت إنها تبادلتها مع فينيسيوس منذ أيار الماضي، ما أدى إلى توتر علاقته بفيرجينيا، التي كانت قد سافرت إلى مدريد سابقًا لمتابعة إحدى مبارياته، وظهرت في صور وهي ترتدي قميص ريال مدريد يحمل اسمه.

وأكدت فونسيكا لاحقًا أنها قطعت التواصل مع نجم ريال مدريد بعد انتشار الأخبار، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بمحادثاته مع العارضة الأخرى.

وقد شبّهت وسائل الإعلام البرازيلية اعتذار فينيسيوس بالرسالة الشهيرة التي نشرها مواطنه نيمار العام الماضي لعارضة الأزياء برونا بيانكاردي بعد اتهامات مشابهة، والتي انتهت حينها بعودتهما إلى بعض.