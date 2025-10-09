الأخبار
أكبر سمكة قرش بيضاء في المحيط الأطلسي تظهر مجددًا (فيديو)

منوعات
2025-10-09 | 14:29
مشاهدات عالية
أكبر سمكة قرش بيضاء في المحيط الأطلسي تظهر مجددًا (فيديو)
2min
أكبر سمكة قرش بيضاء في المحيط الأطلسي تظهر مجددًا (فيديو)

عاودت أضخم سمكة قرش بيضاء تمّ رصدها في المحيط الأطلسي الظهور مؤخرًا قرب سواحل كندا، حيث تبيّن أنها تمضي الوقت في التغذّي على الفقمات استعدادًا لفصل الشتاء.

ووفق موقع "نيويورك بوست"، يُعرف القرش العملاق باسم "كونتندر "(Contender)، ويبلغ طوله نحو 14 قدمًا (أي 4.2 أمتار) ويزن حوالي 750 كغ.

وقد تم تعقّبه في كانون الثاني الماضي من قِبل منظمةOCEARCH  المتخصصة في دراسة الكائنات البحرية الضخمة، على بُعد 45 ميلًا من سواحل فلوريدا وجورجيا.

ويعمل جهاز التتبع المثبّت على زعنفته الظهرية على إرسال إشارة تحديد الموقع كلّما خرجت الزعنفة من سطح الماء للحظات. وفي الأسبوع الماضي، التُقطت إشارة جديدة من خليج سانت لورنس في أقصى شمال شبه جزيرة لابرادور الكندية، ما جعل العلماء يصفونه بأنه "أحد أكثر أسماك القرش التي وصلتنا إشارات منها في أقصى الشمال".

ويُقدَّر عمر "كونتندر" بنحو 30 عامًا، ويُعتقد أنه يمكث في تلك المنطقة خلال فصلي الصيف والخريف ليتغذى بكثافة على الفقمات ويكوّن طبقات دهنية تساعده على العودة جنوبًا إلى فلوريدا مع حلول فصل الشتاء.

آخر الأخبار

منوعات

سمكة قرش

المحيط الأطلسي

كائنات بحرية

كندا.

