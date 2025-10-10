الأخبار
في لحظة مؤثرة... الأمير ويليام يذرف الدموع في حديث مؤثر عن الانتحار: صدمة أم ألهمت آلاف العائلات (فيديو)
لم يتمالك الأمير ويليام دموعه خلال حوار مؤثر أجراه بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، حيث تحدّث مع أم فقدت زوجها بعد خمسة أيام فقط من وفاة طفلهما الرضيع، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل.
وفي اللقاء الذي صُوّر في منزل "ريان مانينغز" في مدينة كارديف، تحدّثت الأم عن مأساة فقدان ابنها جورج، الذي توفي فجأة بعد نوبة صرع وهو في عامه الأول، بسبب إصابته غير المكتشفة بالتهاب رئوي وإنفلونزا A.
وبينما كانت الأم تحاول التماسك، بدأ زوجها بول يشعر بالذنب الشديد، وظنّ أنه خذل عائلته. بعد خمسة أيام، خرج بسيارته ولم يعد. تبيّن لاحقاً أنه أنهى حياته.
وبدا الأمير ويليام متأثراً بشدة وهو يستمع لقصة ريان، وقالت له الوالدة: "أصعب ما في الأمر أنني أعلم أننا كنا سنتجاوز كل هذا، لو فقط أخبرني بما يشعر به".
ورغم مرور السنوات، لا تزال ريان تتألم لفقدان زوجها وطفلها، لكنها تمكّنت من تحويل حزنها إلى أمل من خلال تأسيس جمعية خيرية تحمل اسم "2 Wish Upon A Star"، دعمت حتى الآن أكثر من 3000 شخص في ويلز فقدوا أطفالهم بشكل مفاجئ. وقد مُنحت وسام الإمبراطورية البريطانية (MBE) تقديراً لجهودها.
وخلال اللقاء، جلس الأمير معها لتناول الشاي وكعك الويلزي الذي أعدّته والدتها، وسألها كيف استطاعت تربية أطفالها وسط كل هذه الصعوبات. فأجابته بتواضع: "لا أعرف كيف نجونا... كثيرون يسألونني، لكنني لا أعرف حقاً".
وكشف اللقاء جانباً إنسانياً عميقاً في شخصية ولي عهد بريطانيا، خاصة أنه يعيش بدوره ظروفاً صعبة مع إصابة والده وزوجته بالسرطان.
