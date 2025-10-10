الأخبار
باحثة تؤكد: اللوحة الشهيرة لماري أنطوانيت في طفولتها هي في الحقيقة صورة أختها وهذه التفاصيل
منوعات
2025-10-10 | 09:55
باحثة تؤكد: اللوحة الشهيرة لماري أنطوانيت في طفولتها هي في الحقيقة صورة أختها وهذه التفاصيل
تُعد ماري أنطوانيت واحدة من أشهر الملكات في التاريخ، عُرفت بترفها وإسرافها، وكانت آخر ملكة لفرنسا قبل سقوط الملكية خلال الثورة الفرنسية.
وإحدى أشهر لوحاتها تُظهر فتاة صغيرة تمسك أداة نسيج في يدها وخيطًا أحمر في الأخرى. ولطالما اعتُقد أن هذه الطفلة ذات النظرة الحادة هي ماري أنطوانيت بعمر السبع سنوات، تستعد لدورها كملكة قوية في المستقبل.
وظهرت هذه اللوحة المائية المرسومة عام 1762 على يد الرسام السويسري جان-إتيان ليوطار، في العديد من السير الذاتية حول العالم.
لكن، وفقًا لأبحاث جديدة، يبدو أنها لا تُظهر ماري أنطوانيت على الإطلاق.
فقد أكدت البروفسورة كاتريونا سيث، المتخصصة في الأدب الفرنسي بجامعة أوكسفورد، أن اللوحة تعود فعليًا إلى ماريا كارولينا، الشقيقة الكبرى لماري أنطوانيت، التي أصبحت لاحقًا ملكة نابولي.
وقالت لموقع
ديلي ميل
: "أنا واثقة تمامًا أن الفتاة الظاهرة في اللوحة التي لطالما نُسبت إلى ماري أنطوانيت، هي في الحقيقة ماريا كارولينا."
واللافت أن البروفسورة نفسها كانت قد استخدمت الصورة على غلاف كتاب لها قبل عشرين عامًا عن ماري أنطوانيت، لكنها كانت تشعر دائمًا بشيء غير مريح حيال اللوحة.
ومؤخرًا، وخلال تحضيراتها لكتاب جديد، زارت متحف الفنون والتاريخ في جنيف لمراجعة مجموعة ليوطار الكاملة من اللوحات التي تضم ماري أنطوانيت وأشقائها الأحد عشر، لتكتشف الحقيقة التي ستدفع مواقع إلكترونية ومتاحف ومكتبات حول العالم إلى تعديل أوصافهم للوحات.
والعنصر الحاسم في كشف الحقيقة كان الوسام الظاهر على صدر الطفلة، والذي يحتوي على صليب أحمر وشريط أسود كبير. هذا الوسام هو وسام الصليب النجمي، وهو وسام شرفي نمساوي مخصص للسيدات الكاثوليكيات من الطبقة الأرستقراطية.
ولكن ماري أنطوانيت لم تتسلمه حتى عام 1766 – أي بعد أربع سنوات من تاريخ رسم اللوحة. أما ماريا كارولينا، فقد حصلت عليه عام 1762، وهو العام نفسه الذي رسم فيه ليوطار أفراد العائلة الإمبراطورية.
وقالت البروفيسورة: "كان ذلك الحدث قد نُشر على نطاق واسع في الصحافة الأوروبية آنذاك، إذ يُعد وسامًا مرموقًا للغاية."
Learn More