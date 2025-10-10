الأخبار
"لا أحد على وجه الأرض فعل ما فعلته"... رجل يدخل موسوعة غينيس بأطول اسم بالعالم: عدد الكلمات التي يحتويها صادم
2025-10-10 | 10:07
مشاهدات عالية
"لا أحد على وجه الأرض فعل ما فعلته"... رجل يدخل موسوعة غينيس بأطول اسم بالعالم: عدد الكلمات التي يحتويها صادم
في سابقة غريبة من نوعها، حصل رجل نيوزيلندي يُدعى لورنس واتكينز على لقب صاحب أطول اسم شخصي في العالم، بعد أن أضاف أكثر من ألفي اسم وسطي إلى اسمه الكامل، ليبلغ مجموع كلماته 2,253 اسمًا.
وبدأت القصة في آذار عام 1990 حين قرر واتكينز تغيير اسمه رسميًا ليضم هذا العدد الهائل من الأسماء. وافقت المحكمة المحلية على طلبه، لكن مسجل الأسماء العامة رفضه، ما دفعه إلى رفع القضية إلى المحكمة العليا في نيوزيلندا، التي حكمت في النهاية لصالحه، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ورغم فوزه باللقب ودخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية، قررت السلطات تعديل قانونين بعد الحادثة لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
وقال واتكينز لموسوعة غينيس: "لطالما كنت مفتونًا بالأرقام القياسية الغريبة، وكنت أريد أن أكون جزءًا من هذا العالم. قرأت كتاب غينيس بالكامل لأرى إن كان هناك رقم يمكنني تحطيمه، ووجدت أنني قادر على كسر رقم أطول اسم في العالم."
واختار لورنس أسماءه من كتب في مكتبة المدينة حيث كان يعمل، واستعان بزملائه لترشيح أسماء إضافية. ويؤكد أن اسمه المفضل هو AZ2000 لأنه يرمز إلى رقمه القياسي.
وتتنوع أصول الأسماء التي أدرجها بين الأوروبية والماورية والساموانية، ويُقال إن إمام زفافه احتاج أكثر من 20 دقيقة لتلاوتها جميعًا خلال المراسم.
ومع ذلك، واجه واتكينز صعوبات عملية كبيرة، إذ لا يمكن طباعة اسمه الكامل على أي بطاقة هوية أو وثيقة رسمية.
ورغم ذلك، يقول بفخر: "لا أحد على وجه الأرض فعل ما فعلته، وهذا يجعل الأمر يستحق كل الجهد."
