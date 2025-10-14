تخطّت الـ19 ساعة... رحلة جديدة تحطم الرقم القياسي لأطول رحلة طيران متواصلة في العالم!

سجّلت شركة طيران شيامن الصينية (Xiamen Air) رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأطول رحلة طيران متواصلة في العالم، متجاوزةً الرقم السابق الذي كانت تحتفظ به شركة الخطوط الجوية السنغافورية بين مطاري جون كينيدي في نيويورك وشانغي في سنغافورة.

ووفقًا لموقع Simple Flying، تستغرق الرحلة الجديدة التي تربط بين نيويورك (JFK) وفوتشو (FOC) في جنوب الصين نحو 19 ساعة و20 دقيقة دون توقف، لتصبح بذلك أطول رحلة طيران تجارية في العالم اعتبارًا من تشرين الأول 2025.

ويبلغ طول المسار الجوي حوالي 7077 ميلًا (أي 6752 ميلًا بحريًا) في الاتجاه الواحد، وهو ما يجعل الرحلة تستغرق وقتًا استثنائيًا، خاصة وأن طيران شيامن يتجنب المرور فوق الأجواء الروسية في رحلاته من وإلى الولايات المتحدة، ما يطيل مدة الرحلة بشكل ملحوظ.

وكانت هذه الوجهة قد بدأت العمل لأول مرة بين عامي 2017 و2020 قبل أن تعود في عام 2024، غير أن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها مدة الرحلة إلى هذا الحد القياسي.

وفي المقابل، ما تزال شركات أخرى مثل كاثي باسيفيك تمرّ أحيانًا عبر الأجواء الروسية، ما يقلل من زمن رحلاتها، إذ لا تتجاوز مدة رحلتها بين نيويورك وهونغ كونغ 16 ساعة و25 دقيقة.

وتُعدّ الرحلات الطويلة جدًا من دون توقف أكثر شيوعًا اليوم بفضل التطور في صناعة الطائرات الحديثة التي أصبحت قادرة على حمل كميات أكبر من الوقود، إلى جانب تفضيل بعض الركاب تجنّب التوقفات الطويلة أو الرحلات المتصلة المرهقة.