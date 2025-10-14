الأخبار
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
دراسة تكشف: هذه السيارات الأكثر عرضة لفضلات الطيور!

منوعات
2025-10-14 | 15:24
مشاهدات عالية
دراسة تكشف: هذه السيارات الأكثر عرضة لفضلات الطيور!
2min
دراسة تكشف: هذه السيارات الأكثر عرضة لفضلات الطيور!

كشفت دراسة حديثة أنّ الطيور لا تقلّ عن البشر في ولائها للعلامات التجارية، إذ يبدو أنها تفضّل أنواعًا وألوانًا معينة من السيارات عندما يحين وقت قضاء حاجتها، حيث جاءت السيارات البنية وشاحنات "رام" في صدارة "الضحايا".

الدراسة التي أجرتها شركةAlan’s Factory Outlet  المتخصّصة في مواقف السيارات، شملت ألف مالك سيارة بهدف معرفة ما إذا كان لون أو نوع السيارة يجذب الطيور أكثر من غيره.

وبيّنت النتائج أنّ السيارات ذات الألوان الداكنة مثل البني، الأحمر، والأسود تتعرض لكمٍّ أكبر من فضلات الطيور مقارنةً بالسيارات الفاتحة مثل الأبيض والفضي.

وأوضح الباحثون أنّ السبب يعود إلى اختلاف رؤية الطيور للألوان، إذ يمكنها تمييز الأشعة فوق البنفسجية، ما يجعل بعض الألوان أكثر بروزًا في نظرها. كما أن الأسطح اللامعة والمرايا الجانبية تعكس صورة الطائر، فيظن خلال موسم التزاوج أنه يواجه منافسًا فيبدأ بمهاجمة انعكاسه، ما يؤدي إلى بقاءه حول السيارة لفترة أطول... وبالتالي زيادة "الخطر الجوي".

ووفقًا لنتائج الدراسة، جاءت العلامات التجارية التالية في صدارة السيارات التي تتعرّض أكثر من غيرها لفضلات الطيور: رام، جيب، شيفروليه، نيسان، دودج، كيا، تيسلا، أودي، فورد وسوبارو.

