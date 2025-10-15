ميغان ماركل تثير الجدل مجدداً... هكذا سخرت من العائلة المالكة البريطانية!

سخرت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، من العائلة المالكة البريطانية مجدداً، وذلك خلال فعالية في واشنطن.

وتحدثت ماركل عن حياتها وزوجها الأمير هاري "الهادئة" على حد تعبيرها بعد رحيلهما عن العائلة المالكة قبل خمس سنوات.

ومن جهة أخرى، أبدت ماركل تفاؤلها بشأن انتهاء شراكتها الحصرية مع نتفليكس الليلة الماضية، واصفةً الصفقة الجديدة باتفاقية عائلة أوباما.

وأشادت ماركل بتجديد شروط الشراكة مع نتفليكس، واصفةً إياها بـ"دليلٍ رائع على قوة الشراكة"، على الرغم من الشائعات التي تُشير إلى احتمال انفصال نتفليكس عنها وعن الأمير هاري.

