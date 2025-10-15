اعتقد أنها تستغله... رجل ينتقم من ابنة زوجته بطريقة غير متوقعة: إليكم ما حصل!

طعن رجل ابنة زوجته وزوجها في لحظة غضب، ظنّاً منه أنها تُسيء معاملته.وضرب ديريك مارتن، البالغ من العمر 67 عامًا، كلوي باشفورد، البالغة من العمر 30 عامًا، بمطرقة قبل أن يطعنها مرارًا وتكرارًا، ويطعن زوجها جوش، البالغ من العمر 33 عامًا، في هجوم في منزلهما في ساسكس في حزيران 2023.واعترف مارتن بتهمة القتل غير العمد، لافتاً إلى أنه كان يعاني من اضطراب نفسي آنذاك وانفجر غضبًا بعد أن طلبت منه كلوي عدم زيارتها هي وأطفالها مجددًا.وزُعم أنه انفعل بشدة، وضرب باشفورد بمطرقة قبل أن يطعنها مرارًا وتكرارًا بسكين، وفقًا لما أُبلغ به المحلفون.وعندما عاد جوش من العمل، وجد مارتن واقفًا في الردهة ممسكًا بالسكين، ثم طارده صعودًا على الدرج إلى غرفة النوم قبل أن يطعنه أربع مرات ويخنقه حتى الموت بربطة.وصرح الطبيب النفسي الاستشاري الدكتور إيان كامينغ لمحكمة لويس كراون أن مارتن اعتقد أنه يتعرض للإساءة من قبل كلوي، وبدأ يفكر فيها على أنها "شخص يستغله".وأضاف الدكتور كامينغ أن مارتن كان محتجزًا بموجب قانون الصحة العقلية، ولديه تاريخ من إيذاء النفس والاكتئاب.وقال الدكتور كامينغ إن الهجوم على كلوي وزوجها جوش كان هجومًا غير مخطط له ومتسرعًا ردًا على أحداث ذلك اليوم.