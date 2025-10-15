في الصين... قرود تسير على أسلاك كهربائية بشجاعة ومقطع فيديو يوثّق اللحظة!

وثّق مقطع فيديو لحظة سير قرود بكلّ شجاعة على أسلاك كهربائية عالية فوق وادي شيانرينتشاي في ييتشانغ بالصين.



وتقدّم اثنان الطريق بثقة وتبعهما زوج آخر، بينما تجمّد القرد الخامس وكأنّه يزن مدى ارتفاع الأسلاك عن الأرض.