رجل يحمل أطول اسم في العالم... يتطلّب 20 دقيقة لقراءته!

في واقعة فريدة من نوعها، تصدّر النيوزيلندي لورانس واتكينز عناوين الأخبار بعد أن حاز رسميًا على الرقم القياسي العالمي لـ"أطول اسم في العالم"، والذي يتألّف من 2253 كلمة ويتطلّب 2 دقيقة كاملة لقراءته بصوت عالٍ.

ويُذكر أن واتكينز، البالغ من العمر 60 عامًا والمقيم في مدينة أوكلاند، كان قد أثار الدهشة خلال حفل زفافه الأول عام 1991، حين اضطر منظّم الحفل إلى تشغيل تسجيل صوتي لقراءة اسمه الطويل قبل لحظة النطق بعبارة "أقبل الزواج".

واللافت أن هذا الإنجاز أعيد اعتماده حديثًا من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن كانت قد منحته في عام 1992 لقب صاحب أطول اسم مسيحي في العالم، قبل أن يُعاد تصنيفه كأطول اسم شخصي على الإطلاق.