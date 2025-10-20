الأخبار
التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة
منوعات
2025-10-20 | 10:39
مشاهدات عالية
التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة
تمكّنت عصابة من اللصوص من تنفيذ عملية سطو جريئة في متحف اللوفر بباريس، حيث تسلل أحدهم مرتديًا سترة عاكسة للضوء وكأنه عامل بناء، وقام بكسر واجهات العرض الزجاجية وسرقة مجوهرات تاريخية كانت تعود لنابليون وعائلته.
ووصلت العصابة المكوّنة من أربعة أفراد صباح الأحد إلى المتحف الأكثر زيارة في العالم، ونفذت عمليتها خلال 7 دقائق فقط، مستخدمة مناشير كهربائية وسلالم مرفوعة من شاحنة لنقل البضائع للدخول من نافذة جانبية تطل على نهر السين، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتمت سرقة 9 قطع من مجموعة نابليون وجوزفين، من بينها تاج مرصّع بالألماس والزمرد يقدّر سعره بـ100 مليون جنيه إسترليني، سقط أثناء الهروب وتحطم. وفرّ اللصوص على دراجات نارية، ولا يزالون طلقاء.
ووصفت النيابة الفرنسية العصابة بـ"المنظمة للغاية"، وأكدت أن أجهزة الإنذار كانت تعمل، لكن لم يتضح إن كانت قد أطلقت داخل قاعة العرض لحظة السرقة.
وتتواصل التحقيقات بمشاركة وحدة متخصصة في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية، وتم إغلاق المتحف مؤقتًا لحماية الأدلة.
