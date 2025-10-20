ميتا تُوقف ماسنجر على ويندوز وماك نهائيًا في هذا التاريخ.... وهذا مصير التطبيق على iOS و Android

أعلنت شركة ميتا عن إيقاف تطبيق ماسنجر الخاص بأجهزة ويندوز وماك بشكل نهائي في 15 كانون الأول 2025. وطلبت من المستخدمين حذف التطبيق، حيث سيتلقون إشعارًا داخل التطبيق قبل بدء عملية الإيقاف، ويُمنحون مهلة 60 يومًا لاستخدامه قبل أن يُمنعوا من الوصول إليه نهائيًا.



وبعد هذا التاريخ، لن يكون بإمكان المستخدمين استخدام ماسنجر من خلال التطبيقات على سطح المكتب، وسيُطلب منهم استخدام النسخة الويب من ماسنجر أو ميزة الدردشة داخل تطبيق فيسبوك.



وأشارت ميتا إلى أن إصدارات الهاتف (iOS وAndroid) لن تتأثر بهذا القرار. كما نصحت المستخدمين بتفعيل خاصية التخزين الآمن وحماية المحادثات بـ رمز PIN للحفاظ على سجل الدردشة قبل الانتقال إلى نسخة الويب.



وأثار قرار الإيقاف استياء عدد من المستخدمين، خاصة من اعتمدوا على التطبيق لسهولة استخدامه وقلة المشتتات مقارنة بمتصفح الويب.



وتم إطلاق أول نسخة تجريبية من ماسنجر على ويندوز في عام 2011، ثم النسخة الرسمية في 2016 عبر متجر مايكروسوفت، وصدرت النسخة الكاملة على كل من ويندوز وماك في عام 2020.