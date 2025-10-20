الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميتا تُوقف ماسنجر على ويندوز وماك نهائيًا في هذا التاريخ.... وهذا مصير التطبيق على iOS و Android

منوعات
2025-10-20 | 10:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميتا تُوقف ماسنجر على ويندوز وماك نهائيًا في هذا التاريخ.... وهذا مصير التطبيق على iOS و Android
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميتا تُوقف ماسنجر على ويندوز وماك نهائيًا في هذا التاريخ.... وهذا مصير التطبيق على iOS و Android

أعلنت شركة ميتا عن إيقاف تطبيق ماسنجر الخاص بأجهزة ويندوز وماك بشكل نهائي في 15 كانون الأول 2025. وطلبت من المستخدمين حذف التطبيق، حيث سيتلقون إشعارًا داخل التطبيق قبل بدء عملية الإيقاف، ويُمنحون مهلة 60 يومًا لاستخدامه قبل أن يُمنعوا من الوصول إليه نهائيًا.

وبعد هذا التاريخ، لن يكون بإمكان المستخدمين استخدام ماسنجر من خلال التطبيقات على سطح المكتب، وسيُطلب منهم استخدام النسخة الويب من ماسنجر أو ميزة الدردشة داخل تطبيق فيسبوك.

وأشارت ميتا إلى أن إصدارات الهاتف (iOS وAndroid) لن تتأثر بهذا القرار. كما نصحت المستخدمين بتفعيل خاصية التخزين الآمن وحماية المحادثات بـ رمز PIN للحفاظ على سجل الدردشة قبل الانتقال إلى نسخة الويب.

وأثار قرار الإيقاف استياء عدد من المستخدمين، خاصة من اعتمدوا على التطبيق لسهولة استخدامه وقلة المشتتات مقارنة بمتصفح الويب.

وتم إطلاق أول نسخة تجريبية من ماسنجر على ويندوز في عام 2011، ثم النسخة الرسمية في 2016 عبر متجر مايكروسوفت، وصدرت النسخة الكاملة على كل من ويندوز وماك في عام 2020.
 

منوعات

تُوقف

ماسنجر

ويندوز

نهائيًا

التاريخ....

التطبيق

Android

LBCI التالي
"اسمي جويس لكنني رجل"... مهاجر انتحل هوية صديقته ليعمل في مستشفى وهذا ما حصل
في أستراليا... تمساح يقتحم مسبح فندق فخم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-03

جابر ومكي وحيدر أطلقوا "بوابة الدفع الإلكتروني" تسهيلًا لإنجاز معاملات المواطنين وتسديد الرسوم أونلاين

LBCI
أخبار دولية
2025-09-22

الرئيس السّوريّ: عازمون في بناء بلدنا وفي تمكين الناس من العودة إلى منازلهم

LBCI
أخبار دولية
2025-10-04

مفوض حقوق الإنسان يرى فرصة لوقف "المجزرة" في غزة "نهائيا"

LBCI
منوعات
2025-09-24

"ناسا" تؤكد أن رحلتها المأهولة إلى القمر ستحصل في هذا التاريخ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:16

نادلة تطارد زبونًا وتتصل بالشرطة... وسبب الإشكال: الإكرامية (فيديو)

LBCI
منوعات
10:39

التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة

LBCI
منوعات
09:44

خرجت عن المدرج واصطدمت بمركبة خدمة أرضية ثم سقطت بالبحر... تحطم طائرة شحن بمطار هونغ كونغ وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
09:09

"اسمي جويس لكنني رجل"... مهاجر انتحل هوية صديقته ليعمل في مستشفى وهذا ما حصل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:17

لفائف الملفوف واللحمة... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
رياضة
2025-10-18

في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

شيخ العقل التقى ابو فاعور وأكد والراعي أهمية "الشراكة الاقتصادية للجبل" وأوفد لمفتي الجمهورية

LBCI
فنّ
11:00

على أنغام أغنية "حب وتفاصيله"... نوال الزغبي تستمتع بوقتها برفقة ابنها في سويسرا (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…

LBCI
أمن وقضاء
13:48

بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك

LBCI
أخبار دولية
13:47

ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

هل فعلًا تريد إسرائيل الجلوس مع لبنان الرسمي؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:34

مقدمة النشرة المسائية 20-10-2025

LBCI
أخبار دولية
12:25

ترامب يتوعد "القضاء" على حركة حماس إن انتهكت اتفاق غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

بعد الغارات التي استهدفت ممتلكاتهم... اعتصام لأصحاب الآليات والجرافات في بلدة دير سريان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:45

هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين

LBCI
خبر عاجل
08:04

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:11

بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 20-10-2025

LBCI
صحف اليوم
09:51

بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
04:23

بري مغادراً قصر بعبدا: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس

LBCI
حال الطقس
03:14

استقرار جوي والحرارة تتخطى المعدلات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More