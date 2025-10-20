الأخبار
نادلة تطارد زبونًا وتتصل بالشرطة... وسبب الإشكال: الإكرامية (فيديو)

2025-10-20 | 11:16
نادلة تطارد زبونًا وتتصل بالشرطة... وسبب الإشكال: الإكرامية (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يُظهر عاملي مطعم في أميركا يطاردان زبونًا غادر من دون دفع إكرامية، حتى إنهما أغلقا طريقه بسياراتهما وهدداه بالشرطة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
 
ويُظهر الفيديو الزبون وهو يخرج من سيارته المرتبكة من طراز هوندا القديمة، بينما أطفاله، وبينهم طفل رضيع، يجلسون في الداخل.

وفي المقطع الذي نُشر على "تيك توك"، كُتب في التسمية التوضيحية: "تمت محاصرته وتم استدعاء الشرطة". وأشار أيضًا إلى أن كل من الزبون والعاملين في المطعم هم من الحزب الديمقراطي، ما أضفى بُعدًا سياسيًا على الواقعة.
 
وأعادت الواقعة تسليط الضوء على "التضخم في الإكراميات" (Tipflation) والضغط الاجتماعي الذي يشعر به الزبائن للدفع، حتى في حالات غير إلزامية.

وانقسمت الآراء بين من يرى أن العاملين تجاوزوا حدودهم، ومن يعتبر أن الزبون كان يجب أن يدفع بقشيشًا. كثيرون يرون أن ثقافة الإكرامية في أميركا خرجت عن السيطرة.

وأظهر استطلاع سابق أن 75% من الأمريكيين يعتقدون أن الإكرامية أصبحت مفرطة، وأن ثلثيهم يدفعونها بدافع الشعور بالذنب، لا عن طيب خاطر.

الجدل مستمر بين مؤيدين لثقافة البقشيش باعتبارها تقديرًا للخدمة، ومعارضين يرون فيها عبئًا مفروضًا على الزبائن.

