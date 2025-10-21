الأخبار
"شكّل جزءًا من البيت الأبيض لأكثر من قرن"... بدء هدم الجناح الشرقي لبناء قاعة رقص بقيمة 250 مليون دولار (فيديو)

منوعات
2025-10-21 | 13:20
مشاهدات عالية
2min
"شكّل جزءًا من البيت الأبيض لأكثر من قرن"... بدء هدم الجناح الشرقي لبناء قاعة رقص بقيمة 250 مليون دولار (فيديو)

بدأت أعمال هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض يوم الإثنين لإفساح المجال أمام بناء قاعة رقص مذهّبة تبلغ كلفتها 250 مليون دولار، وهي مشروع أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقًا.

وتُظهر صور نشرتها صحيفة Daily Mail جرافة وهي تدمر جزءًا من المبنى الذي شكّل جزءًا من مجمع البيت الأبيض لأكثر من قرن. وقد سُمع دوي الهدم في المنطقة، فيما وقف موظفون وصحفيون يراقبون المعدات وهي تُزيل أجزاءً من الجدران.

وعند الإعلان عن المشروع، قال ترامب إنه لن يؤثر على المبنى الحالي، مشيرًا إلى أنه سيكون "قريبًا منه دون أن يلمسه" وأنه يحترم تمامًا التصميم الأصلي للبيت الأبيض.

لكن مع انطلاق أعمال الهدم، أكد بيان للبيت الأبيض أن "الجناح الشرقي سيُعاد تحديثه بالكامل"، بينما وصف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن الجناح "سينفصل تمامًا عن البيت الأبيض وسيصبح أجمل من أي وقت مضى".

وتشير المخططات إلى أن القاعة الجديدة ستبلغ مساحتها 25,000 قدم مربّع، وتضم ثريات كريستالية وأعمدة مذهّبة وزخارف ذهبية مستوحاة من طراز منتجع "مار-آ-لاغو" الخاص بترامب.

ووفقًا للتقارير، سيموّل المشروع بشكل خاص بمساهمة مباشرة من ترامب، بالإضافة إلى تبرعات من شركات كبرى مثل Apple وGoogle وLockheed Martin وT-Mobile.

وبُني الجناح الشرقي الأصلي عام 1902 في عهد الرئيس تيودور روزفلت، كمبنى صغير يُستخدم كمدخل عام. وتمت توسعته لاحقًا، وأضافت إليه إليانور روزفلت طابقًا ثانيًا عام 1942 ليكون مقرًا لمكتب السيدة الأولى وطاقمها.

