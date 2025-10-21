الأخبار
مريضة باركنسون تعزف على الكلارينيت خلال خضوعها لجراحة في الدماغ... إليكم الهدف والنتيجة (فيديو)
منوعات
2025-10-21
خضعت امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا تُدعى دينيز بيكون لجراحة في الدماغ بينما كانت تعزف على آلة الكلارينيت، بهدف السماح للجراحين برؤية وسماع التأثير الفوري لتحفيز الدماغ على مهاراتها الحركية.
وكانت بيكون، وهي معالجة متقاعدة في النطق واللغة، تعاني من مرض باركنسون منذ عام 2014، مما أثّر سلبًا على قدرتها على المشي والسباحة والرقص والعزف. وقد خضعت لعملية التحفيز العميق للدماغ (DBS) في مستشفى كينغز كوليدج في لندن بعد أن واجهت أعراضًا مثل بطء الحركة وتيبس العضلات، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وخلال الجراحة التي استغرقت أربع ساعات، بقيت بيكون مستيقظة تمامًا، وخضعت فقط لتخدير موضعي في فروة الرأس والجمجمة. تم إدخال أقطاب كهربائية دقيقة إلى مناطق محددة في الدماغ باستخدام نظام ملاحة دقيق، لتوليد تيار كهربائي أدى إلى تحسينات فورية في حركة أصابعها، ما مكنها من العزف بسلاسة مجددًا.
وقال البروفيسور كيومارس أشكان، جراح الأعصاب المسؤول عن العملية، إن نتائج التحفيز الكهربائي ظهرت مباشرة على الطاولة الجراحية، وأوضح أن العزف على الكلارينيت كان هدفًا أساسيًا للمريضة خلال العملية، وتم تحقيقه.
وأضافت بيكون: "شعرت بوضوح أن يدي اليمنى أصبحت أكثر مرونة فور تشغيل التحفيز، ما ساعدني كثيرًا في العزف"، وأعربت عن حماسها للعودة إلى السباحة والرقص أيضًا.
كما اختارت بطارية قابلة للشحن تُزرع في صدرها وتستمر حتى 20 عامًا، تساعد على مراقبة نشاط الدماغ وضبط شدة التحفيز تلقائيًا.
وأكد البروفيسور أشكان أن تقنية DBS تعد من أكثر الطرق فعالية وطول أمد في التخفيف من أعراض باركنسون مثل الرجفان والتيبس وبطء الحركة، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة تتيح الآن تخصيص العلاج بشكل أكبر لاحتياجات كل مريض.
