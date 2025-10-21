مريضة باركنسون تعزف على الكلارينيت خلال خضوعها لجراحة في الدماغ... إليكم الهدف والنتيجة (فيديو)

حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت

حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت

"شكّل جزءًا من البيت الأبيض لأكثر من قرن"... بدء هدم الجناح الشرقي لبناء قاعة رقص بقيمة 250 مليون دولار (فيديو)