حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)

2025-10-22 | 16:38
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)

لقيت أم حتفها بعد أن أضرمت جارتها النار في مبنى سكني أثناء محاولتها قتل صرصور، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وسقطت المرأة، التي كانت تعيش في مدينة أوسان الكورية الجنوبية، من نافذة شقتها أثناء محاولتها الهرب من الحريق صباح الثلاثاء، بعدما سلّمت رضيعها البالغ شهرين إلى الجيران لإنقاذه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحريق اندلع عندما حاولت امرأة قتل صرصور باستخدام رذاذ قاتل للحشرات أشعلته بالنار، ما أدى إلى اشتعال سريرها وكمية من القمامة قبل أن تمتد النيران إلى المبنى بأكمله.

وأظهرت مقاطع فيديو سحب دخان كثيفة تتصاعد من المبنى المكوّن من خمسة طوابق بينما عمل رجال الإطفاء على إنقاذ السكان.

وكانت الضحية سيدة صينية في الثلاثينات من عمرها تقيم في الطابق الخامس، بينما نجا زوجها بعد أن قفز إلى مبنى مجاور، وأصيب ثمانية أشخاص آخرون باختناق نتيجة الدخان.

ويُعتقد أن الزوجين حاولا الهروب عبر النافذة بعد أن سدّ الدخان الكثيف طريق السلالم.

وقالت الشرطة إنها ستطلب مذكرة توقيف بحق المرأة التي تسببت بالحريق، مشيرة إلى احتمال توجيه تهم الإهمال المؤدي إلى الوفاة.

