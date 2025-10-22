الأخبار
أغلى عين اصطناعية في العالم... صانع مجوهرات يحوّل معاناته إلى تحفة فنية: "فقدت عيني ولكن"
2025-10-22
زرع سليتر جونز، البالغ من العمر 23 عاماً، ماسة حقيقية من عيار قيراطين داخل عينه الاصطناعية المصممة خصيصاً له، بتكلفة تُقدّر بـ 2 مليون دولار (حوالي 1.45 مليون جنيه إسترليني)، ما يجعلها الأرجح أن تكون أغلى عين اصطناعية في العالم، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقال صانع العيون الاصطناعية جون إيم، الذي نفّذ هذه التحفة، على إنستغرام: "خلال 32 سنة صنعت حوالي 10,000 عين صناعية... لكن هذه هي الأغلى من حيث المواد."
وأضاف مازحاً: "لم نستخدم ماسة بثلاثة قيراط لأنها ببساطة لن تتّسع!".
وقد حظيت عين جونز الفريدة بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحد المستخدمين قائلاً: "هذا الشاب مصيره أن يكون أحد أشرار جيمس بوند!".
وفقد جونز بصره في عينه اليمنى عندما كان في السابعة عشرة من عمره بسبب إصابته بعدوى "التوكسوبلازما"، وبعد عمليات جراحية عدة، تبيّن أن العين لا يمكن إنقاذها واضطر لإزالتها.
لكنه، كصانع مجوهرات، قرر أن تكون عينه الاصطناعية انعكاساً لمهنته، فصممها بنفسه لتحتوي على قزحية من الماس تتلألأ في الضوء.
وقال جونز في تصريحات صحفية: "فقدت عيني، لكن ذلك جلب ضوءاً جديداً إلى حياتي."
