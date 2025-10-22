بلد عربي يشهد على جريمة مروعة... هذا ما فعله بأبنائه الـ7 ثم أطلق النار على نفسه!

شهدت مدينة بنغازي الليبية جريمة مروّعة بعدما أقدم رجل يُدعى حسن خيرالله شويرف الزوي على قتل أبنائه السبعة، قبل أن يطلق النار على نفسه.

وأكد مدير أمن بنغازي اللواء صلاح هويدي أن الجريمة وقعت داخل سيارة في منطقة الهواري، حيث عُثر على جثث الأب وستة من الأطفال داخل المركبة، بينما وُجد الطفل السابع داخل حقيبة أمتعة وقد تعرّض للتعذيب.

وأظهرت التحقيقات أن الأب أطلق رصاصة واحدة في الرأس لكل طفل، وأن الوفاة حدثت قبل ساعات من اكتشاف الجثث، فيما بيّنت الأدلة أن السلاح المستخدم يعود إليه.

وأفادت زوجته بأنه كان يعتني بالأطفال بعد خلاف عائلي، بينما كشفت أقاربه أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية في الفترة الأخيرة ويعيش في عزلة تامة.