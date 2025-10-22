لإزالة آثار جرائمه... قصر جيفري إبستين يخضع لتجديد شامل على يد المالك الجديد (صور)

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن القصر الفخم الذي كان يملكه الملياردير الراحل جيفري إبستين في نيويورك خضع لعملية تجديد ضخمة بلغت قيمتها نحو مليون دولار، في محاولة لمحو كل ما يذكّر بفضائحه وجرائمه الجنسية.

ويعدّ العقار الواقع في الرقم 9 من شارع إيست 71 أحد أكبر المنازل الخاصة في مدينة نيويورك، وقد عاد إلى دائرة الضوء بعد نشر مذكرات الضحية الراحلة فيرجينيا جوفري، التي تناولت تفاصيل مروّعة عن تعرضها للتعذيب والاعتداء داخل المنزل، وتحديدًا في غرفة كانت تُعرف باسم "الزنزانة".

وبحسب الصحيفة، فإن المالك الجديد للقصر، المدير التنفيذي السابق في "غولدمان ساكس" مايكل دافي، هو من موّل عملية الترميم التي بلغت قيمتها 925 ألف دولار، وشملت إزالة الجدران الداخلية وفتح المساحات لإلغاء التخطيط المتشابك الذي كان إبستين يستخدمه في لقاءاته الخاصة.

وكان دافي قد اشترى القصر عام 2021 مقابل 51 مليون دولار، أي بأقل بكثير من السعر المطلوب حينها وهو 88 مليون دولار، بعد عامين من وفاة إبستين في سجنه الفيدرالي أثناء انتظار محاكمته بتهم الاغتصاب والاتجار الجنسي بالقاصرات.

وأشار التقرير إلى أن المظهر الخارجي للقصر لم يتغير كثيرًا باستثناء إزالة الرمز النحاسي "JE" الذي وضعه إبستين على واجهته، فيما خضع الديكور الداخلي لتغييرات جذرية بهدف طمس أي أثر لتاريخه المظلم.