بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"

وثٌّق مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل لحظة هروب اللصوص الذين سرقوا متحف اللوفر في باريس على دراجات بخارية.



وأظهر مقطع الفيديو لصّين ينزلان على سلم كبير قرب المتحف الشهير في قلب باريس، كان أحدهما يرتدي سترة عاكسة، بينما بدا الآخر مرتديًا زيًا أسود بالكامل بينما شوهد شخص آخر أسفل السلم.



وقال أحد الأشخاص: "إنهم على دراجات بخارية - إنهم على وشك المغادرة"، بينما سُمعت صفارات إنذار الشرطة في الخلفية.

وكانت عصابة من اللصوص قد تمكّنت من تنفيذ عملية سطو جريئة في متحف اللوفر بباريس، حيث تسلل أحدهم مرتديًا سترة عاكسة للضوء وكأنه عامل بناء، وقام بكسر واجهات العرض الزجاجية وسرقة مجوهرات تاريخية كانت تعود لنابليون وعائلته في غضون 7 دقائق فقط.