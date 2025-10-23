الأخبار
دليل فوربس يكشف عن أفضل مطار وشركة طيران في العالم للعام 2025... إليكم التفاصيل!

2025-10-23
دليل فوربس يكشف عن أفضل مطار وشركة طيران في العالم للعام 2025... إليكم التفاصيل!

كشف دليل فوربس للسفر عن أفضل مطار وشركة طيران في العالم.

وفازت شركة طيران الإمارات بجائزة أفضل شركة طيران دولية للعام الثاني على التوالي، بينما فاز مطار شانغي في سنغافورة كأفضل مطار دولي.

وحصلت الشركة على الجائزة هذه المرة في حفل توزيع جوائز السفر الجوي الموثوقة السنوي الثاني لدليل فوربس للسفر.

وفي وقت سابق من هذا العام، تصدّر مطار سنغافورة، المركز الثالث عشر في قائمة جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2025، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا.

ويضم مطار شانغي العديد من المعالم السياحية للمسافرين، منها على سبيل المثال حديقة فراشات، ومسبح على السطح، ومتاهة من الشجيرات.

ولفت شلال "دوامة المطر" في شانغي الأنظار باعتباره أطول شلال داخلي في العالم، وحاز شانغي أيضاً على لقب أفضل مطعم في المطار في قائمة فوربس لهذا العام.

