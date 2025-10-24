واقعة مأساوية... تيك توكر ذات الـ19 عامًا تنهي حياتها انتحارًا

توفيت صانعة المحتوى على تيك توك، إيمان أتينزا، عن عمر ناهز 19 عامًا، في منزلها بمدينة لوس أنجلوس في 22 تشرين الأول.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن سبب الوفاة هو الانتحار.

إيمان، المعروفة بمقاطع الفيديو التي توثق أسلوب حياتها اليومي، هي ابنة مقدم البرامج الفلبيني الشهير كويا كيم أتينزا وخبيرة اللياقة البدنية فيليشا أتينزا.

وخلال مسيرتها القصيرة، جمعت أتينزا أكثر من 875 ألف متابع على تيك توك و225 ألف متابع على إنستغرام، حيث عُرفت بمقاطعها التي تُظهر تفاصيل من أسلوب حياتها الفاخر.

وأعلنت العائلة الخبر في بيان مؤثر عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "بحزن عميق نشارككم نبأ الرحيل المفاجئ لابنتنا وشقيقتنا إيمان. لقد جلبت الكثير من الفرح والضحك والحب إلى حياتنا وحياة كل من عرفها."

وأضافت العائلة في بيانها: "كانت إيمان قادرة على جعل الآخرين يشعرون بأنهم مرئيون ومسموعون، ولم تتردد في مشاركة تجربتها مع الصحة النفسية، ما ساعد الكثيرين على الشعور بأنهم ليسوا وحدهم."

وأثارت وفاة الشابة الموهوبة موجة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر متابعوها عن صدمتهم وتأثرهم بفقدانها، مشيدين بشجاعتها في الحديث عن قضايا الصحة النفسية.