الأخبار العاجلة آخر الأخبار
من نحن اتصل بنا
واقعة مأساوية... تيك توكر ذات الـ19 عامًا تنهي حياتها انتحارًا

2025-10-24 | 14:46
واقعة مأساوية... تيك توكر ذات الـ19 عامًا تنهي حياتها انتحارًا

توفيت صانعة المحتوى على تيك توك، إيمان أتينزا، عن عمر ناهز 19 عامًا، في منزلها بمدينة لوس أنجلوس في 22 تشرين الأول.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن سبب الوفاة هو الانتحار.

إيمان، المعروفة بمقاطع الفيديو التي توثق أسلوب حياتها اليومي، هي ابنة مقدم البرامج الفلبيني الشهير كويا كيم أتينزا وخبيرة اللياقة البدنية فيليشا أتينزا.

وخلال مسيرتها القصيرة، جمعت أتينزا أكثر من 875 ألف متابع على تيك توك و225 ألف متابع على إنستغرام، حيث عُرفت بمقاطعها التي تُظهر تفاصيل من أسلوب حياتها الفاخر.

وأعلنت العائلة الخبر في بيان مؤثر عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "بحزن عميق نشارككم نبأ الرحيل المفاجئ لابنتنا وشقيقتنا إيمان. لقد جلبت الكثير من الفرح والضحك والحب إلى حياتنا وحياة كل من عرفها."

وأضافت العائلة في بيانها: "كانت إيمان قادرة على جعل الآخرين يشعرون بأنهم مرئيون ومسموعون، ولم تتردد في مشاركة تجربتها مع الصحة النفسية، ما ساعد الكثيرين على الشعور بأنهم ليسوا وحدهم."

وأثارت وفاة الشابة الموهوبة موجة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر متابعوها عن صدمتهم وتأثرهم بفقدانها، مشيدين بشجاعتها في الحديث عن قضايا الصحة النفسية.

 

في اليوم العالمي للشمبانبا... اكتشاف "نبيذ الشيطان" كان وليد الصدفة وهذه قصته
زرافة تثير ضجة في مصر... هربت من حديقة الحيوانات وظهرت في نهر النيل! (فيديو)
LBCI
منوعات
2025-09-20

تخلّص من زوجته وأطفاله الثلاثة ثم أنهى حياته بطريقة مروعة... واقعة مأساوية تهزّ الشارع المصري

LBCI
منوعات
2025-10-09

كانت تنظف سيارتها ثم حلّت الكارثة... سيدة ستينية تخسر حياتها بحادث مأساوي والجاني: نافذة

LBCI
منوعات
2025-09-16

حاول الانتحار فسقط على جارته... ما حصل معهما مأساوي وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
2025-09-25

عصابة استدرجتهن الى "منزل الرعب" وما فعلته بهنّ لا يُصدق... 3 فتيات انتهت حياتهنّ في بث مباشرة عبر تيك توك

LBCI
منوعات
15:17

مقابل التخلّي عن حفل الزفاف... أمّ تعرض على بناتها مبلغ 35 ألف دولار!

LBCI
منوعات
13:00

سارق ينفذ عملياته بطريقة غريبة في بلد عربي... بالتنويم المغناطيسي!

LBCI
منوعات
10:06

"زمور" أدى الى وفاته بطريقة مروعة... ما فعلته هذه الشابة العشرينية صادم وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
08:49

من رسائل القديس بولس إلى موقع أثري على أرض الواقع... العثور على آثار مدينة كولوساي

LBCI
آخر الأخبار
03:11

الأب المدبر جان مارون الهاشم للـLBCI: خلال أيام قليلة سيُعلن البرنامج الرسمي لزيارة البابا سواء لمحطته الأولى في تركيا أو لمحطته الثانية في لبنان وكل ما أشيع عن مضموم برنامج الزيارة "صحيح" ونحن أمام تحديد الأوقات والأيام

LBCI
أخبار دولية
03:13

أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص في هجوم جوي روسي على كييف

LBCI
اخبار البرامج
2025-10-16

بين الواقع والأحلام البريئة... قصص مختلفة ومميزة يرويها الأطفال في "أنا بطل العالم"!

LBCI
أمن وقضاء
07:02

أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:54

جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
13:49

جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

التأمين بكبسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

في قرى الشريط الحدودي طلاب على مقاعد الدراسة رغم الدمار والخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات

LBCI
أخبار لبنان
14:54

جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
07:29

ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب

LBCI
خبر عاجل
07:08

معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب

LBCI
أمن وقضاء
07:02

أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
06:33

تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي

LBCI
حال الطقس
02:10

الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:29

مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...

LBCI
خبر عاجل
15:24

معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية

