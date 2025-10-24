مقابل التخلّي عن حفل الزفاف... أمّ تعرض على بناتها مبلغ 35 ألف دولار!

في خطوة غير تقليدية، عرضت أمّ لأربع فتيات تُدعى كايت مبلغ 35 ألف دولار لكل واحدة من بناتها في حال قرّرن عدم إقامة حفل زفاف، مؤكدة أن الهدف من هذا العرض هو حمايتهن من الوقوع في الديون مع بداية حياتهن الزوجية.

وقالت كايت في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على تيك توك وشاهده أكثر من 1.5 مليون شخص: "أخبرتهن منذ أن كنّ صغيرات أن أمامهن خيارين: إمّا شيك بمبلغ 35 ألف دولار أو حفل زفاف... لا يمكن الجمع بين الاثنين."

وأكدت الأم أنها ليست ضد الزواج، لكنها ترى أن حفلات الزفاف الضخمة أصبحت مبالغًا فيها ماليًا، وأن الأموال يمكن أن تُستثمر بشكل أفضل في شراء منزل أو تأسيس حياة مستقرة.

وتشير تقارير حديثة إلى أن تكلفة الزفاف في الولايات المتحدة تصل إلى نحو 26 ألف دولار في المتوسط، بينما تتخطى في مدن مثل نيويورك ونيوجيرسي حاجز 53 ألف دولار، وتصل في واشنطن العاصمة إلى 70 ألف دولار، ما يجعل الزواج بداية مُرهقة ماليًا لكثير من الأزواج الجدد.

وبينما لاقت مبادرة كايت إعجاب الكثيرين ممن اعتبروها واقعية وذكية، رأى آخرون أنها تسلب الزفاف رمزيته الاجتماعية والعاطفية، ما أثار نقاشًا واسعًا بين المتابعين حول ما إذا كانت حفلات الزفاف حقًا "تستحق كل هذا العناء".