ما حصل مع هذه المرأة صادم: عانت من غثيان صباحي وكدمات غامضة وما اكتشفته لاحقاً قلب حياتها!

شعرت هارييت غرين، وهي امرأة من ملبورن، بتوعك في منتصف العشرينيات من عمرها، لكنّها تجاهلت الأمر واعتبرته ضغطًا نفسيًا.وقالت هارييت، البالغة من العمر الآن 34 عامًا، لصحيفة ديلي ميل: "ظننت أنني متعبة بسبب العمل".وأضافت: "بعد الغداء في العمل، كنت أشعر بغثيان شديد لدرجة أنني كنت أحدق في جهاز الكمبيوتر، أحاول ألا أتقيأ وكنت أعجز عن الاستجابة جسديًا".وانخفضت طاقة هارييت بشكل حاد لاحقاً، وظهرت عليها كدمات غير مبررة، وتركها التمرين تشعر بشعور "سيء للغاية".وبعد أن خدشت ساقها في السيارة في طريق العودة إلى المنزل، نظرت إلى الأسفل ورأت كدمة ضخمة، فقررت عندها استشارة الطبيب.وأظهرت فحوصات الدم الأولية أن هارييت تعاني من فقر الدم، لكن مستويات الحديد لديها كانت طبيعية تمامًا.وسارع الطبيب العام إلى إحالة هارييت إلى طبيب أمراض دم، وكشفت خزعة نخاع العظم عن حالة غير عادية لامرأة شابة تتمتع بصحة جيدة: متلازمة خلل التنسج النقوي (MDS).متلازمة خلل التنسج النقوي هي اضطراب دم نادر يُصيب الأشخاص فوق سن الستين، ويحدث عندما لا يُنتج نخاع العظم ما يكفي من خلايا الدم السليمة، مما يؤدي إلى فقر الدم، والالتهابات، أو سهولة النزيف والكدمات.وكشفت خزعة ثانية أنها انتقلت بالفعل من مرحلة ما قبل سرطان الدم (MDS) إلى مرحلة متقدمة من سرطان الدم النخاعي الحاد (AML).وبدأت هارييت العلاج الكيميائي المكثف في مستشفى رويال ملبورن ومستشفى بيتر ماكالوم في ملبورن، إلى حين العثور على متبرع لعلاج حالتها وهو رجل في الخمسينيات من عمره من ألمانيا.