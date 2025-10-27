اليوم العالمي للتراث السمعي البصري... ذاكرة الشعوب في سباق مع الزمن

يحيي العالم في 27 تشرين الأول من كل عام اليوم العالمي للتراث السمعي البصري، في مناسبة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية حفظ وأرشفة المواد السمعية والبصرية باعتبارها جزءاً أساسياً من الذاكرة الحية للبشرية.



وتشمل المواد السمعية والبصرية كل ما يوثّق الواقع بالصوت والصورة، من مقاطع الفيديو والأفلام الوثائقية والخطب والتسجيلات الموسيقية، والتي تُعد مصدراً هاماً لفهم التحولات الاجتماعية والسياسية واللغوية والثقافية عبر التاريخ.



إلا أن الكثير من هذه المواد مهدد اليوم بالضياع، إذ تشير تقديرات دولية إلى أن الأشرطة والمحفوظات قد تتلف خلال 10 إلى 15 عاماً فقط إذا لم تتم صيانتها بالشكل المناسب.



وبدأ الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة عام 2005 بمبادرة من منظمة اليونسكو، وبالتعاون مع مجلس تنسيق جمعيات الأرشيف السمعي البصري (CCAAA)، بعد تحذيرات متتالية من خطورة فقدان هذا النوع من التراث بسبب الإهمال وضعف الإمكانيات التقنية.



وأكدت اليونسكو أن هذا اليوم يهدف إلى: لفت الانتباه إلى التراث السمعي البصري المهدد، تشجيع الدول والمؤسسات على معالجة محفوظاتها وحمايتها، تعزيز إتاحة الأرشيفات للجمهور والباحثين ودعم جهود الدول النامية في مجال الحفظ الرقمي.



ويرى المختصون أن حماية الأرشيف السمعي البصري هو دفاع عن ذاكرة الشعوب وحفظ لحقوق الأجيال المقبلة في فهم ماضيها وهويتها.



ومع التطور الرقمي المتسارع، تتجدد الحاجة إلى مبادرات عالمية تضمن بقاء هذا التراث في متناول الجميع قبل فوات الأوان.