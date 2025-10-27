الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليوم العالمي للتراث السمعي البصري... ذاكرة الشعوب في سباق مع الزمن

منوعات
2025-10-27 | 06:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليوم العالمي للتراث السمعي البصري... ذاكرة الشعوب في سباق مع الزمن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اليوم العالمي للتراث السمعي البصري... ذاكرة الشعوب في سباق مع الزمن

يحيي العالم في 27 تشرين الأول من كل عام اليوم العالمي للتراث السمعي البصري، في مناسبة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية حفظ وأرشفة المواد السمعية والبصرية باعتبارها جزءاً أساسياً من الذاكرة الحية للبشرية.

وتشمل المواد السمعية والبصرية كل ما يوثّق الواقع بالصوت والصورة، من مقاطع الفيديو والأفلام الوثائقية والخطب والتسجيلات الموسيقية، والتي تُعد مصدراً هاماً لفهم التحولات الاجتماعية والسياسية واللغوية والثقافية عبر التاريخ.

إلا أن الكثير من هذه المواد مهدد اليوم بالضياع، إذ تشير تقديرات دولية إلى أن الأشرطة والمحفوظات قد تتلف خلال 10 إلى 15 عاماً فقط إذا لم تتم صيانتها بالشكل المناسب.

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة عام 2005 بمبادرة من منظمة اليونسكو، وبالتعاون مع مجلس تنسيق جمعيات الأرشيف السمعي البصري (CCAAA)، بعد تحذيرات متتالية من خطورة فقدان هذا النوع من التراث بسبب الإهمال وضعف الإمكانيات التقنية.

وأكدت اليونسكو أن هذا اليوم يهدف إلى: لفت الانتباه إلى التراث السمعي البصري المهدد، تشجيع الدول والمؤسسات على معالجة محفوظاتها وحمايتها، تعزيز إتاحة الأرشيفات للجمهور والباحثين ودعم جهود الدول النامية في مجال الحفظ الرقمي.

ويرى المختصون أن حماية الأرشيف السمعي البصري هو دفاع عن ذاكرة الشعوب وحفظ لحقوق الأجيال المقبلة في فهم ماضيها وهويتها.

ومع التطور الرقمي المتسارع، تتجدد الحاجة إلى مبادرات عالمية تضمن بقاء هذا التراث في متناول الجميع قبل فوات الأوان.
 

منوعات

العالمي

للتراث

السمعي

البصري...

ذاكرة

الشعوب

الزمن

LBCI التالي
بريجيت ماكرون تتحول إلى رجل في سجلاتها الضريبية... هذا ما فعله القراصنة
ما حصل مع هذه المرأة صادم: عانت من غثيان صباحي وكدمات غامضة وما اكتشفته لاحقاً قلب حياتها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-18

رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07

لبنان في ذاكرة الجنرال كوبر: زيارة محاطة بالود والأهداف الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-18

عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:15

بريجيت ماكرون تتحول إلى رجل في سجلاتها الضريبية... هذا ما فعله القراصنة

LBCI
منوعات
2025-10-26

ما حصل مع هذه المرأة صادم: عانت من غثيان صباحي وكدمات غامضة وما اكتشفته لاحقاً قلب حياتها!

LBCI
منوعات
2025-10-24

مقابل التخلّي عن حفل الزفاف... أمّ تعرض على بناتها مبلغ 35 ألف دولار!

LBCI
منوعات
2025-10-24

واقعة مأساوية... تيك توكر ذات الـ19 عامًا تنهي حياتها انتحارًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-14

تسعة أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي... وخبراء يحذرون من الإفراط فيها

LBCI
منوعات
2025-10-24

"زمور" أدى الى وفاته بطريقة مروعة... ما فعلته هذه الشابة العشرينية صادم وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
2025-10-10

دراسة جديدة تكشف: هذا هو اليوم والساعة التي لفظ فيها المسيح أنفاسه الأخيرة

LBCI
أخبار دولية
05:45

ترامب يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:17

مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:06

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

LBCI
خبر عاجل
03:05

وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض

LBCI
آخر الأخبار
10:40

وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:44

غارات تسهدف بوداي في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
16:02

”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
11:14

غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك

LBCI
خبر عاجل
15:20

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام

LBCI
أخبار لبنان
03:37

ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More