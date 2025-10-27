الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اليوم العالمي للتراث السمعي البصري... ذاكرة الشعوب في سباق مع الزمن
منوعات
2025-10-27 | 06:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اليوم العالمي للتراث السمعي البصري... ذاكرة الشعوب في سباق مع الزمن
يحيي العالم في 27 تشرين الأول من كل عام اليوم العالمي للتراث السمعي البصري، في مناسبة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية حفظ وأرشفة المواد السمعية والبصرية باعتبارها جزءاً أساسياً من الذاكرة الحية للبشرية.
وتشمل المواد السمعية والبصرية كل ما يوثّق الواقع بالصوت والصورة، من مقاطع الفيديو والأفلام الوثائقية والخطب والتسجيلات الموسيقية، والتي تُعد مصدراً هاماً لفهم التحولات الاجتماعية والسياسية واللغوية والثقافية عبر التاريخ.
إلا أن الكثير من هذه المواد مهدد اليوم بالضياع، إذ تشير تقديرات دولية إلى أن الأشرطة والمحفوظات قد تتلف خلال 10 إلى 15 عاماً فقط إذا لم تتم صيانتها بالشكل المناسب.
وبدأ الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة عام 2005 بمبادرة من منظمة اليونسكو، وبالتعاون مع مجلس تنسيق جمعيات الأرشيف السمعي البصري (CCAAA)، بعد تحذيرات متتالية من خطورة فقدان هذا النوع من التراث بسبب الإهمال وضعف الإمكانيات التقنية.
وأكدت اليونسكو أن هذا اليوم يهدف إلى: لفت الانتباه إلى التراث السمعي البصري المهدد، تشجيع الدول والمؤسسات على معالجة محفوظاتها وحمايتها، تعزيز إتاحة الأرشيفات للجمهور والباحثين ودعم جهود الدول النامية في مجال الحفظ الرقمي.
ويرى المختصون أن حماية الأرشيف السمعي البصري هو دفاع عن ذاكرة الشعوب وحفظ لحقوق الأجيال المقبلة في فهم ماضيها وهويتها.
ومع التطور الرقمي المتسارع، تتجدد الحاجة إلى مبادرات عالمية تضمن بقاء هذا التراث في متناول الجميع قبل فوات الأوان.
المصدر
منوعات
العالمي
للتراث
السمعي
البصري...
ذاكرة
الشعوب
الزمن
التالي
بريجيت ماكرون تتحول إلى رجل في سجلاتها الضريبية... هذا ما فعله القراصنة
ما حصل مع هذه المرأة صادم: عانت من غثيان صباحي وكدمات غامضة وما اكتشفته لاحقاً قلب حياتها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-18
رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-18
رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07
لبنان في ذاكرة الجنرال كوبر: زيارة محاطة بالود والأهداف الأمنية
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07
لبنان في ذاكرة الجنرال كوبر: زيارة محاطة بالود والأهداف الأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-18
عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-18
عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:15
بريجيت ماكرون تتحول إلى رجل في سجلاتها الضريبية... هذا ما فعله القراصنة
منوعات
08:15
بريجيت ماكرون تتحول إلى رجل في سجلاتها الضريبية... هذا ما فعله القراصنة
0
منوعات
2025-10-26
ما حصل مع هذه المرأة صادم: عانت من غثيان صباحي وكدمات غامضة وما اكتشفته لاحقاً قلب حياتها!
منوعات
2025-10-26
ما حصل مع هذه المرأة صادم: عانت من غثيان صباحي وكدمات غامضة وما اكتشفته لاحقاً قلب حياتها!
0
منوعات
2025-10-24
مقابل التخلّي عن حفل الزفاف... أمّ تعرض على بناتها مبلغ 35 ألف دولار!
منوعات
2025-10-24
مقابل التخلّي عن حفل الزفاف... أمّ تعرض على بناتها مبلغ 35 ألف دولار!
0
منوعات
2025-10-24
واقعة مأساوية... تيك توكر ذات الـ19 عامًا تنهي حياتها انتحارًا
منوعات
2025-10-24
واقعة مأساوية... تيك توكر ذات الـ19 عامًا تنهي حياتها انتحارًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-14
تسعة أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي... وخبراء يحذرون من الإفراط فيها
صحة وتغذية
2025-10-14
تسعة أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي... وخبراء يحذرون من الإفراط فيها
0
منوعات
2025-10-24
"زمور" أدى الى وفاته بطريقة مروعة... ما فعلته هذه الشابة العشرينية صادم وهذه التفاصيل
منوعات
2025-10-24
"زمور" أدى الى وفاته بطريقة مروعة... ما فعلته هذه الشابة العشرينية صادم وهذه التفاصيل
0
منوعات
2025-10-10
دراسة جديدة تكشف: هذا هو اليوم والساعة التي لفظ فيها المسيح أنفاسه الأخيرة
منوعات
2025-10-10
دراسة جديدة تكشف: هذا هو اليوم والساعة التي لفظ فيها المسيح أنفاسه الأخيرة
0
أخبار دولية
05:45
ترامب يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي
أخبار دولية
05:45
ترامب يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
2
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
3
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
4
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
5
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
6
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
7
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
8
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More