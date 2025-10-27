الأخبار
بريجيت ماكرون تتحول إلى رجل في سجلاتها الضريبية... هذا ما فعله القراصنة

2025-10-27
تعرّضت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بريجيت ماكرون، لهجوم إلكتروني جديد استهدف هويتها الشخصية، بعدما قام قراصنة باختراق ملفها الضريبي وتغيير اسمها إلى اسم ذكوري، وسط استمرار الشائعات المغرضة حول جنسها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأفاد ترستان برومت، مدير مكتب السيدة الأولى، لقناة BFMTV الفرنسية أن اسمها في حسابها الضريبي تمّ تعديله من قبل المخترقين إلى: "جان-ميشيل الملقّب بريجيت ماكرون".

وأوضح أن ماكرون صُدمت حين اكتشفت هذا التلاعب في بياناتها الرسمية، وقد تقدّمت بشكوى إلى السلطات. وتمكّن المحققون بالفعل من تحديد شخصين يشتبه في تورطهما في عملية الاختراق.

ويأتي هذا الهجوم بينما يُحاكم اليوم الاثنين في باريس عشرة أشخاص — ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاماً — بتهم التحريض الإلكتروني القائم على التمييز الجنسي ضد السيدة الأولى، وقد يواجهون عقوبة تصل إلى سنتين سجناً في حال إدانتهم.

وتتمحور الاتهامات حول نشر تعليقات مسيئة وشائعات تطعن بجنسها وهويتها.

