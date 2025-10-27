الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في إنكلترا... العثور على جثة شابة بعد عام على وفاتها: ما كشفته الشرطة كان صادمًا
منوعات
2025-10-27 | 11:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في إنكلترا... العثور على جثة شابة بعد عام على وفاتها: ما كشفته الشرطة كان صادمًا
اكتُشفت جثة الشابة العشرينية شارلوت ليدر في شقتها خلال فحص روتيني أجرته الشرطة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وبعد انتهاء التحقيق في وفاتها في محكمة بولتون للطب الشرعي هذا الأسبوع، رجحت الشرطة أن الشابة توفيت في الصيف الماضي.
وفي تطور مأساوي آخر، اكتشف المحققون أيضًا أن المحادثات الوحيدة على هاتف السيدة ليدر كانت مع برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، الذي طلبت منه المساعدة.
وكانت آخر رسالة لها مع برنامج الدردشة الآلي، في 30 تموز من العام الماضي.
وقالت والدة السيدة ليدر، شانتاي سيم، إن العائلة فقدت الاتصال بالشابة في أيلول 2021، وأضافت أنه كان من "المستحيل تحديد مكانها".
كما أخبر الجيران الشرطة أنهم نادرًا ما كانوا يرون الشابة تغادر شقتها.
وقال مساعد الطبيب الشرعي ستيفن تيسديل إن السيدة ليدر كانت تعاني من مشاكل في صحتها النفسية.
كما أوضحت شقيقة السيدة ليدر، كارولين كالو، أن الشابة كانت تعاني من اضطرابات في الأكل منذ صغرها.
وقال المفتش كوين إنه عندما فتش الضباط شقتها، لم يجدوا "أي دليل على أنها كانت تنوي الانتحار ووصف منزلها بأنه "نظيف للغاية".
وأكد مساعد الطبيب الشرعي أيضًا عدم العثور على "أي مخدرات غير مشروعة" في الشقة، ولم يكن في مذكرات السيدة ليدر ما "يشير إلى وجود أي مشكلة من هذا القبيل".
وفي النهاية، اضطر القاضي إلى اختتام التحقيق بحكم مفتوح، ما يعني عدم وجود أدلة كافية لتحديد سبب الوفاة.
آخر الأخبار
منوعات
إنكلترا...
العثور
وفاتها:
كشفته
الشرطة
صادمًا
التالي
اليوم العالمي للتراث السمعي البصري... ذاكرة الشعوب في سباق مع الزمن
ما حصل مع هذه المرأة صادم: عانت من غثيان صباحي وكدمات غامضة وما اكتشفته لاحقاً قلب حياتها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-11
الشرطة الأميركية: عدم العثور على ناجين بعد انفجار مصنع ذخيرة بولاية تنيسي
أخبار دولية
2025-10-11
الشرطة الأميركية: عدم العثور على ناجين بعد انفجار مصنع ذخيرة بولاية تنيسي
0
صحة وتغذية
2025-09-25
ارتفاع حاد متوقع في معدّل الوفيات بالسرطان بحلول عام 2050... العدد الذي كشفته آخر الدراسات صادم
صحة وتغذية
2025-09-25
ارتفاع حاد متوقع في معدّل الوفيات بالسرطان بحلول عام 2050... العدد الذي كشفته آخر الدراسات صادم
0
منوعات
2025-10-24
"زمور" أدى الى وفاته بطريقة مروعة... ما فعلته هذه الشابة العشرينية صادم وهذه التفاصيل
منوعات
2025-10-24
"زمور" أدى الى وفاته بطريقة مروعة... ما فعلته هذه الشابة العشرينية صادم وهذه التفاصيل
0
أمن وقضاء
2025-10-04
العثور على جثة تحت جسر الهوم سيتي في المعاملتين
أمن وقضاء
2025-10-04
العثور على جثة تحت جسر الهوم سيتي في المعاملتين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:47
بعد الجدل الذي أثاره بسبب تقبيل ابنته على الفم... ديفيد بيكهام يعود بصورة وقبلة جديدة (صورة)
منوعات
15:47
بعد الجدل الذي أثاره بسبب تقبيل ابنته على الفم... ديفيد بيكهام يعود بصورة وقبلة جديدة (صورة)
0
منوعات
14:07
بعد التنمر على زوجة ماكرون... القضاء الفرنسي يبدأ محاكمة المتهمين
منوعات
14:07
بعد التنمر على زوجة ماكرون... القضاء الفرنسي يبدأ محاكمة المتهمين
0
منوعات
13:28
امرأة أنهت زواجها بعد 25 عامًا... والسبب قطعة "تشيز كيك"!
منوعات
13:28
امرأة أنهت زواجها بعد 25 عامًا... والسبب قطعة "تشيز كيك"!
0
منوعات
12:00
بعد ذهابه لإنقاذ ركاب إحدى السيارات... رجل إطفاء يواجه لحظة مفجعة!
منوعات
12:00
بعد ذهابه لإنقاذ ركاب إحدى السيارات... رجل إطفاء يواجه لحظة مفجعة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
0
خبر عاجل
15:36
وزير المالية لـ عشرين 30: من مصلحة الجميع في لبنان وليس فريق دون سواه ان نصل الى اتفاق مع صندوق النقد واخراج لبنان من الازمة
خبر عاجل
15:36
وزير المالية لـ عشرين 30: من مصلحة الجميع في لبنان وليس فريق دون سواه ان نصل الى اتفاق مع صندوق النقد واخراج لبنان من الازمة
0
آخر الأخبار
16:06
وزير المالية لـ عشرين 30: لا سلطة لدينا كوزراة مال على القرض الحسن بل الموضوع بين وزارة الداخلية ومصرف لبنان وهناك جمعيات اخرى وبما يعنينا لدينا خطة في التخفيف من استعمال الكاش في مراكز الدفع في وزارة المال ليصبحوا pos اي على الكارت
آخر الأخبار
16:06
وزير المالية لـ عشرين 30: لا سلطة لدينا كوزراة مال على القرض الحسن بل الموضوع بين وزارة الداخلية ومصرف لبنان وهناك جمعيات اخرى وبما يعنينا لدينا خطة في التخفيف من استعمال الكاش في مراكز الدفع في وزارة المال ليصبحوا pos اي على الكارت
0
فنّ
16:25
إليسا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبتكرة: "خبر عاجل" (صور)
فنّ
16:25
إليسا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبتكرة: "خبر عاجل" (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
0
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:13
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
14:13
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
2
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
3
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
4
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
5
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
6
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
7
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
8
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More