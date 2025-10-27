الأخبار
بعد ذهابه لإنقاذ ركاب إحدى السيارات... رجل إطفاء يواجه لحظة مفجعة!
منوعات
2025-10-27 | 12:00
بعد ذهابه لإنقاذ ركاب إحدى السيارات... رجل إطفاء يواجه لحظة مفجعة!
أصيب رجل إطفاء بصدمة نفسية شديدة بعد عثوره على جثة ابنه في حادث سير كان قد أُرسل لتقديم الإسعافات الأولية فيه.
وفي التفاصيل، كان عمر ماسيا عائدًا إلى منزله من حفلة منزلية مع 4 من أصدقائه عندما انقلبت السيارة التي كانوا يستقلونها في خندق الساعة الرابعة فجرًا في غالورا، إيطاليا.
وتمكن سائق السيارة من الخروج من الحطام وركض إلى منزل قريب لطلب المساعدة، لعدم قدرته على الاتصال بخدمات الطوارئ بسبب ضعف تغطية شبكة الهاتف في المنطقة.
وهرع فريق من رجال الإطفاء إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة لجميع من كانوا داخل السيارة، بمن فيهم عمر الذي كان محاصرًا في المقعد الخلفي.
وكانت المفاجأة بأن أحد رجال الإطفاء كان والد عمر، ماسيميليانو.
وقال قائد إدارة الإطفاء في ساساري، أنطونيو غيوردانو، لصحيفة لا ريبوبليكا: "نحن في حالة صدمة. نزل الفريق بأكمله إلى أسفل المنحدر، وأدرك ماسيميليانو أن ابنه كان محاصرًا داخل السيارة".
وأضاف: "تم إخراج جميع الشبان وتم إنعاشهم. لسوء الحظ، كان عمر هو الوحيد الذي لم ينجُ".
وبدأت الشرطة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
